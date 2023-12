ANKETA DENÍKU. Zvolte nejlepšího fotbalistu C skupiny I. B třídy

Trávníky napříč krajem už dávno osiřely, v plném proudu je zimní přestávka fotbalových krajských soutěží. Vraťte se ale ještě s námi do podzimní části sezony a hlasuje v anketě o nejlepšího hráče, tentokrát v C skupině I.B třídy. Redaktoři Deníku Rovnost vybrali osm fotbalistů, kteří je na podzim nejvíc zaujali. Toho nejlepšího ale zvolíte vy v anketě, která startuje v pondělí 11. prosince v 10.30 a potrvá do čtvrtka 14. prosince 10.30.

Fotbalisté Šardic (v bílomodrém) porazili Tvrdonice 2:0. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal