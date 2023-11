Souboj o třetí místo. Fotbalisté Dubňan v nedělním duelu dvanáctého kola B skupiny I. A třídy porazili na domácím hřišti 2:1 Troubsko a v tabulce se vyšplhali na třetí příčku. „Z naší strany to byl nejhorší zápas na domácím hřišti. Nevím, jestli klukům chyběla motivace, ale výhra byla hrozně upracovaná,“ zhodnotil duel dubňanský trenér Tomáš Příkazský.

Fotbalisté Dubňan (v bílém) porazili Troubsko 2:1. | Foto: Milan Dohnálek

Baník stejně jako v posledních dvou duel inkasoval úvodní branku, když Troubsko poslal do vedení v jedenácté minutě Yaroslav Korol. Domácí však stihli zareagovat o dvě minuty později vyrovnávací brankou Ondřeje Krejčiříka. „Kluci po zpackané minulé sezoně cítí větší herní jistotu. Velkou roli hraje i fakt, že jsme schopní otočit nepříznivý výsledek. Už si ani nepamatuju, kdy jsme neinkasovali jako první,“ usmál se lodivod.

Na tribuně to vřelo ve čtyřiatřicáté minutě, kdy hostující Martin Soukop uviděl červenou kartu za kopnutí do soupeře v nepřerušené hře mimo souboj o míč. S následnou hrou v početní převaze však domácí realizační tým nebyl spokojený. „Vůbec nám to nepomohlo. Máme s hrou v početní výhodě problém, spíš nás stráží,“ přiznal Příkazský.

PODÍVEJTE SE: Trápení pokračuje. Valtice doma podlehly Želešicím

Vítěznou branku viděly necelé dvě stovky diváků v devětačtyřicáté minutě. O čtvrté výhře Baníku v řadě rozhodl Jiří Jüstel. Přestože měl domácí stratég k hernímu projevu svých svěřenců výhrady, se ziskem tří bodů byl spokojen. „Do tabulky se nepočítá předvedená hra, ale body. Kluky musím za bojovnost pochválit,“ zdůraznil.

Zatímco Dubňany po výhře poskočily na třetí příčku, Troubsko se po povedeném úvodu propadlo z čela tabulky až na čtvrté místo. Navíc prodloužilo sérii porážek v řadě na tři zápasy. „Bavili jsme se s hostujícím trenérem, že rozhodující je šířka kádru. Máme šestnáct sedmnáct lidí, které můžeme v zápasech točit. Troubsko mělo povedený vstup do soutěže, ale teď má zraněné hráče a hraje v jedenácti lidech,“ netajil Příkazský.

Kuriozita v divizi. Bzenec převlékal dresy, Kasala s Vaďurou sestřelili Olomouc

Ten i přes početné absence výkon hostů chválil. „Mají několik velice kvalitních hráčů, určitě sahali po bodu. Moc nechybělo a nakonec si ho i odvezli,“ uznal.

Dubňany čeká v příštím kole utkání na hřišti Šlapanic, které se odehraje v sobotu od dvou hodin odpoledne. Podzim pak uzavřou domácím derby s prvním Rohatcem, který trénuje bývalý trenér Baníku Zdeněk Horák. „Bude to zápas podzimu. Už před sezonou jsem si říkal, že by bylo zajímavé, kdybychom proti Zdeňkovi nastoupili v boji o přední příčky. Žádná rivalita mezi námi není, ale spousta hráčů hrála v tom druhém týmu a znají se mezi sebou. Věřím, že ten zápasu bude mít všechno,“ dodal Příkazský.