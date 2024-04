Cestu za postupem mohou Brittermu podle něj překazit jedině nefotbalové okolnosti. „Museli by se zranit například tři klíčoví hráči, jinak si myslím, že to uhrají. Navíc mají velkou výhodu, že všechny zápasy už hrají jen doma,“ podotkl Příkazský.

Tápání Rohatce mě překvapilo, říká kozojídský Janík. Následující duely rozhodnou

Oba celky vstoupily do klání osmnáctého kola s tím, že nechtějí prohrát. „Na domácích to šlo vidět, ale i my jsme se spíš spoléhali na brejky a fyzickou kondici,“ netajil dubňanský stratég.

V neděli dopoledne se tak opakovala remíza ze vzájemného podzimního duelu, který tenkrát skončil v Dubňanech remízou 2:2. „Apeloval jsem na kluky, abychom Dubňany nepouštěli do brejků, protože nám z nich na podzim daly branky. Nechtěli jsme hrát ani zanďoura, máme kombinační mančaft, který musí být na míči,“ pravil kozojídský kouč Richard Hrotek.

I on navázal na názor Příkazského a bod po závěrečném hvizdu bral. „Možná jsme měli o nějakou příležitost víc než Dubňany, ale výsledek je zasloužený. I když jsme dva body ztratili, nedostali jsme gól,“ těšilo domácího kormidelníka.

Divoká přestřelka v Karviné: Hodonín srovnal v nastavení, kouč chválil Jágera

Tomu chyběl k naprosté spokojenosti jen vstřelený gól. „Dvě tutovky jsme měli, bohužel se nám nepodařily proměnit,“ vysvětlil Hrotek.

Kozojídky tak zůstávají se čtyřiceti body na prvním místě, na druhé Dubňany mají šestibodový náskok. V dalším kole Britterm vyzve v neděli od deseti hodin dopoledne v derby Hroznovou Lhotu, Baník ve stejný od od čtyř hodin odpoledne přivítá Vnorovy.