Vítěz minulého ročníku I. B třídy zatím marně hledá vítěznou formu z minulé sezony. „Musíme se naučit vyhrávat a získávat body. Je to vyšší soutěž, fotbal je tady daleko rychlejší,“ všiml si kormidelník, kterému v Dubňanech chyběli zraněný Hynčica a pracovně vytížený kanonýr Eliáš.

První půlka téměř třem stovkám diváků branku nepřinesla. Utkání však ovlivnilo vyloučení domácího Daniela Juřici, který po dvou žlutých kartách zamířil dvě minuty před poločasem předčasně do kabin. „Naprosto nesmyslná červená karta od našeho hráče. V podstatě dva útočné fauly, které vůbec nechápu. Asi nějaký zkrat nebo něco. Červená karta byla zasloužená,“ uvedl dubňanský kouč Tomáš Příkazský.

Přesilovku však hosté nevyužili. Naopak domácí poslal v padesáté minutě do vedení Lukáš Čerňan, který o třináct minut později zvýšil na rozdíl dvou branek. „Řekli jsme si, že budeme držet balon, ale na začátku druhé půlky jsme nevyužili dvě velké šance. Pak jsme soupeři nabídli dvěma individuálními chybami dva góly,“ mrzelo Opatřila.

Dvacet minut před koncem duelu se počet hráčů na obou stranách opět srovnal, když uviděl druhou žlutou kartu kyjovský kapitán Tomáš Macek. „Kolektivně jsme předvedli dobrý výkon, jediné, co můžu vyčíst, je nedisciplinovanost a individuální chyby. Přesilovku proti deseti jsme nezvládli, červenou kartou jsme se pak ještě oslabili,“ pravil šéf kyjovské lavičky.

Hosté se dočkali čestného úspěchu v osmdesáté minutě, kdy snížil na konečných 2:1 Karel Tomek. Další branka už nepadla a Baník se radoval ze zisku tří bodů. „Bylo to velmi těžké utkání. Mrzí mě, že jsme nevyužili euforii ze zápasu s Rohatcem. V první půlce jsme byli jasně lepší, ale proměňování šancí je naše největší slabina. Nedali jsme asi pět tutovek,“ zdůraznil Příkazský.

Ten však ocenil týmový výkon po změně stran. „Kluci se semkli a dokázali, že srdce je na správném místě. V deseti lidech jsme byli dokonce lepší, než předtím v jedenácti. Vážím si takové výhry víc, než kdybychom zvítězili třeba 5:1. Všichni odvedli maximum a získali jsme důležité tři body, které nám zajišťují umístění horních patrech tabulky, kde chceme být,“ netajil domácí kormidelník.

Zatímco v Dubňanech panuje se vstupem do podzimní části spokojenost, Kyjov kromě první remízy s Vnorovy třikrát v řadě prohrál. Žádné změny však před koncem přestupového období nováček soutěže neplánuje. „Budeme hrát s tím, co máme. Moc variant asi na posilování ani není, budeme se snažit do toho dostat. Mladší kluky budeme rotovat a zápasy musíme odehrát týmově. Myslím, že hrajeme dobrý fotbal, ale musí být oceněný body, na to si ještě musíme počkat,“ dodal Opatřil.