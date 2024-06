Krajský přebor bude mít po sestupu Mutěnic pouze jediného účastníka z okresu Hodonín. Po Hroznové Lhotě a Kozojídkách odmítly postup ze třetího místa i Dubňany. „Ve středu večer jsme měli schůzku s hráči, na které padl finální verdikt,“ řekl dubňanský předseda Aleš Hartman.

Fotbalisté Dubňan (v zeleném) odmítli mimořádný postup do krajského přeboru. | Foto: Milan Dohnálek

Ten si byl dobře vědom, že podobná šance se nemusí v následujících letech opakovat. „Osobně mě krajský přebor lákal, ale mělo to i několik mínusů. Závěrečné slovo měla však kabina,“ prozradil.

Fotbalisté Baníku se většinově shodli, že o postup do nejvyšší krajské soutěže nemají zájem. „Určitě by to bylo časově daleko náročnější. Spousta kluků má malé děti, nechtějí jezdit na zápasy takové dálky,“ netajil Hartman.

S nabídkou postupu tak bude osloveno čtvrté Podolí. „Už to řešíme, ale zatím je to tak padesát na padesát. Výkonný výbor je postupu nakloněný, ale záleží taky na trenérovi a hráčích,“ uvedl místopředseda podolského celku Josef Šeliga.

Renocar musí zvážit i případné doplnění kádru. „Loni jsme postoupili z I. B třídy, teď by to byl druhý postup ve dvou letech. V krajském přeboru rozhodně nechceme být za otloukánky,“ hlásil.

Podolí si nechává ještě pár dní na rozmyšlenou. „Jasno by mělo být v pondělí,“ dodal Šeliga.