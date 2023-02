Ten potvrdil, že klub jednal i s ratíškovickým útočníkem Petrem Venclíkem. „Náš předseda s ním komunikoval, ale nedomluvili jsme se s Ratíškovicemi, které preferovali hráčskou výměnu. Měli zájem o našeho hráče, ale na to jsme nemohli v žádném případě přistoupit,“ netajil Horák.

Jedinou ztrátou je odchod záložníka Denisa Dekaře do sousedních Mutěnic. „Ze studijních důvodů nastupoval v podzimní části převážně za béčko. Měli jsme individuální dohodu, protože nestíhal přes týden tréninky. V zimě jej oslovily Mutěnice a rozhodl se nabídku přijat,“ řekl kouč na adresu jedenadvacetiletého fotbalisty, který za podzim odehrál v I. A třídě pouhých 328 minut.

V zimní přípravě má za sebou Baník dvě utkání, nejprve remizoval 3:3 s Boršicemi a následně porazil 5:1 slovenský Holíč. „S ohledem na to, že jsme teprve na začátku přípravy, jsem spokojený. V zápase s Boršicemi jsme bohužel navázali na podzim a dali si skoro tři vlastní branky. Druhý zápas už byl lepší. Pár kluků se jeví ve velké herní pohodě, zejména Kuba Křižka, který zatím dlužil své pověsti. Teď se do toho zakousl a moc si přeju, aby v podobných výkonech pokračoval dál,“ neskrýval Horák.

S jakým cílem půjdou Dubňany do jarní části? „Musíme se co nejdřív zachránit. Klíčový bude vstup do soutěže, když se nastartujeme, můžeme pomýšlet na vyšší příčky. Jsem přesvědčený, že současný kádr i bez posil má na špičku I. A třídy. Ale je potřeba, abychom byli dobře připravení a všichni hráči byli zdraví,“ uzavřel zkušený stratég, jehož svěřenci v přípravě ještě vyzvou Stráže, Slatinu, Lednici, Svatobořice a Staré Město.