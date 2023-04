Tři zápasy, tři porážky a nepříznivé skóre 3:8. Taková je bilance dubňanských fotbalistů po třech odehraných kolech jarní části B skupiny I. A třídy. Naposledy Baník v sobotu podlehl lídrovi soutěže z Pohořelic 2:4. „Narazili jsme na týmy z předních příček, sezona pro nás začíná až teď, kdy nás čekají zápasy o šest bodů, v nichž potřebujeme uspět,“ řekl dubňanský kouč Zdeněk Horák.

Branka pohořelického Bohuslava Langa na 2:0. | Video: Kryštof Neduchal

Baník se po dvou venkovních zápasech poprvé představil před domácími fanoušky, vstupem do utkání jim však radost neudělal. Pohořelice v osmnácté minutě po brankách Patrika Hrona a Bohuslava Langa vedly už 2:0. „Pamatoval jsem si kvalitu soupeře z podzimního zápasu. Pohořelice hrají důrazně v útoku, mají rychlé křídla a velmi kvalitní střed hřiště, který diriguje zkušený Michal Ševčík. Místy se nám dařilo jejich přednosti eliminovat, ale srazily nás dvě rychlé branky,“ přiznal domácí lodivod.

Zejména druhá branka vyvolala v domácím táboře nespokojenost, u rozhodčího reklamovali po centru do vápna faul na brankáře. „Dva hráči soupeře atakovali našeho gólmana, ale rozhodčí tvrdil, že tam byl i náš hráč. Situace je na posouzení velmi obtížná, ale náš brankář měl mít každopádně balon a soupeřovi hráči měli ležet na zemi. V Anglii by taková branka určitě platila,“ neskrýval Horák.

Branka pohořelického Bohuslava Langa

Zdroj: Kryštof Neduchal

Přestože před poločasem parádním lobem snížil na rozdíl jedné branky domácí Jakub Křižka, Pohořelice si výhru pohlídaly. Po změně stran ještě navýšili skóre Ševčík s Dmytrem Yatsynou. „Zápasy se rozhodují v šestnáctkách. Bohužel jsme ve vlastní sami sobě nebezpeční a v soupeřově jaloví, chybí mi tam větší důraz,“ litoval kormidelník.

Dubňany ještě díky vlastní brance Zbyňka Petráska snížily na 2:4, třetí porážku v řadě však neodvrátily. „Hosté vyhráli zaslouženě, dát venku čtyři góly o něčem svědčí. Náš výkon nebyl až tak odevzdaný výkon, jak ukazuje výsledek, ale zápas rozhodují branky,“ uznal Horák.

Spokojenější byl hostující kouč Zdeněk Matoušek. „Celý zápas jsme měli pod kontrolou, ale musím ocenit i domácí tým za bojovnost. Pomohlo nám i střídání ve druhé půli, čerství hráči hru oživili a hráli jsme převážně na polovině domácích, z čehož vyústily další branky,“ zhodnotil utkání hostující stratég.

Ten vyzdvihl autora první branky Hrona, jenž se trefil ve všech třech jarních duelech. „Vidím v něm obrovský potenciál, neustále na sobě pracuje. V posledních zápasech hrál beka, až v Dubňanech nastoupil v útoku. Uvidíme, na jaké pozici bude dál nastupovat, ale myslím, že bude dál střílet branky. Svou pracovitostí je prospěšný pro celý tým,“ ocenil pětadvacetiletého fotbalistu Matoušek.

Jeho svěřence, kteří si po osmé výhře v řadě upevnili první místo, čeká v sobotu od půl jedenácté dopoledne domácí duel se třetími Vnorovy. „Máme jim co oplácet, prohráli jsme u nich 2:3. Bude to utkání o šest bodů, když uspějeme, můžeme se na čele dostat do trháku,“ upozornil šéf pohořelické lavičky.

Důležitá bitva čeká i jedenácté Dubňany, které v neděli od čtyř hodin odpoledne sehrají derby na hřišti sousedních Milotic. Ty se v tabulce nacházejí pouze o jednu příčku za Baníkem, na který ztrácejí tři body. „Realita je taková, že se nacházíme ve spodních patrech tabulky, proto nás čeká boj o šest bodů. Potřebovali bychom konečně vstřelit první branku a zároveň eliminovat ofenzivu soupeře,“ prozradil Horák recept na úspěch.

FK Baník Dubňany – TJ Sokol Pohořelice 2:4 (1:2)

Branky: 31. Křižka, 90. vlastní – 12. Hron, 18. Lang, 71. Ševčík, 81. Yatsyna.

Rozhodčí: Haminger – Šenkýř, Oujezdský.

ŽK: Sviták, Noga, Hofírek, Zelinka (DUB)

Diváci: 175.