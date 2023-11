Dýmovnice, bubny, vlajky, rivalita mezi fanoušky. To vše nabídlo sobotní derby B skupiny I. A třídy mezi Baníkem Dubňany a Rohatcem. Souboj o přední příčky tabulky na hřišti ovládl hostující Slavoj, který nasměřoval za výhrou dvěma góly útočník Marek Čech. „Stěžejní byly rychlé dvě branky, kdy jsme v patnácté minutě využili zaváhání soupeře a vedli o dva góly,“ zhodnotil duel rohatecký trenér Zdeněk Horák.

Fotbalisté Rohatce (v bílém) vyhráli v Dubňanech. | Video: Kryštof Neduchal

Před vzájemným zápasem dělily oba soupeře pouze tři body a po povedeném podzimu si na výhru věřily oba celky. Soutěžní rivalitu navodily i předzápasové diskuze na klubových sociálních sítích. „Atmosféra při zápase byla vynikající, ale trošku mě mrzí, že před zápasem se na sociálních sítích vyskytly věci, které do toho absolutně nepatří. Bylo to zbytečně za hranou,“ tvrdil dubňanský kouč Tomáš Příkazský.

Jeho svěřencům se úvod utkání nepovedl, když dvě individuální chyby v defenzivě potrestal rohatecký Čech. „Tušil jsem, že kdo udělá víc chyb, tak prohraje. To se nakonec stalo. Už v patnácté minutě jsme prohrávali 0:2 po dvou obrovských hrubkách. Pak na nás byla deka, z níž jsme se probrali až na konci poločasu, kde jsme mohli po třech rozích i vyrovnat, ale chyběla nám trocha štěstí,“ tušil domácí stratég.

Dvougólový Marek Čech hodnotí duel v Dubňanech

Zdroj: Kryštof Neduchal

Baník vrátil do zápasu povedeným přehozením gólmana ve čtyřiašedesáté minutě střídající Lukáš Čerňan. „Z naší chybičky vzniklo drama,“ mrzelo Horáka.

Přestože domácí svůj výkon zlepšili, vyrovnávací trefy se nedočkali. Naopak Rohatec ve druhé minutě nastavení pečetil výhru 3:1, když šikovný štírek Florin Lucian Tomele přehodil vyběhnutého gólmana. „Hru jsme vyrovnali, ale fotbal se hraje na góly. Rohatec vyhrál zcela zaslouženě,“ přiznal Příkazský.

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten našel i příčinu neúspěchu. „Někteří hráči nezvládají těžké vypjaté zápasy. Není to náhoda, už je to několikátý zápas, kdy jsme to nezvládli psychicky. Musíme na tom zapracovat,“ podotkl domácí kormidelník.

Jeho protějšek naopak slavil důležitý zisk tří bodů, díky němuž druhý Slavoj zaostává za lídrem z Kozojídek pouze o skóre. „Věděli jsme, že to bude srdcové derby. Atmosféra suprová, tak to má být,“ chválil Horák diváky.

Jeho návrat do Dubňan, kde ještě v minulé sezoně trénoval, tak dopadl na výbornou. „V Dubňanech jsem trénoval dva tři roky, jinak se pořád pohybuju venku i v zaměstnání. Pár kluků tady znám, ale za třicet let, co trénuju, už jsem toho ve fotbalovém životě zažil spoustu. Nebyl to pro mě speciálně vypjatý zápas,“ netajil hostující lodivod.

Petr Šturma hodnotí duel s Rohatcem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Vzájemné přátelství oba trenéři utužili i po utkání. „Se Zdeňou máme výborný vztah, po zápase jdeme spolu na pivo. Myslím, že tady je všechno v pořádku,“ dodal Příkazský, jehož svěřencům po podzimní části patří čtvrtá příčka s šestibodovou ztrátou na čelo tabulky.

FK Baník Dubňany – TJ Slavoj Rohatec 1:3 (0:2)

Branky: 64. Čerňan – 14. a 15. Čech, 92. Tomele.

Rozhodčí: Kučera – Vavřina, Juřena.

ŽK: Krejčiřík – Vanda, Konečný.

Diváci: 515.

FK Baník Dubňany: Nedvědík – Hlaváč, Juřica (46. Šťastný), Sviták (77. Šalša), Krejčiřík, Jüstel (46. Čerňan), Štos, Křižka, Noga (62. Hofírek), Soldán, Šturma.

TJ Slavoj Rohatec: Domanský – P. Konečný, Mlynařík (90. Netopil), Petrák, Tomele, F. Konečný (77. Kajánek), M. Konečný (85. Dohnálek), Vanda, Tomšej, Čada, Čech.

