Baník je věčný! Jeho dres jsem nosil vždy hrdě, tvrdí bývalý hráč i šéf Kotásek

Je nejvýraznějším fotbalovým funkcionářem Hodonínska posledních dvaceti let. Známý podnikatel Petr Kotásek šéfoval Ratíškovicím v jejich nejúspěšnějším období, klub dovedl až do druhé ligy, do finále celostátního poháru.

Známý fotbalový funkcionář Petr Kotásek. | Foto: Libor Kopl