„S takovou události se pojí spousta náročné organizační práce, takže jsme nemohli čekat do poslední chvíle. Před měsícem se akce podle tehdy platných koronavirových opatření konat nemohla a netušili jsme, že se epidemiologická situace tak zlepší, proto jsme se rozhodli zápas znovu odložit,“ uvedl jeden z aktérů památného duelu a současný trenér Ratíškovic Petr Zemánek.

Vzpomínkový duel na dvacet let staré finále, v němž v Praze vyhrál Liberec 2:1 a ukončil senzační jízdu tehdy druholigových Ratíškovic, se má odehrát za rok v červnu. „Doufám, že to napotřetí dobře dopadne a zahrajeme si. Všichni stárneme, takže chceme, aby se utkání uskutečnilo co nejdřív,“ smál se nyní sedmačtyřicetiletý trenér Zemánek.

Ten byl v památném duelu na Strahově jediným ratíškovickým odchovancem, který se dostal do základní sestavy. „Byla to pro nás velká věc. Přijeli jsme do Prahy z dědinky, kterou většina lidí do té doby vůbec neznala. I když jsme v prvních kolech vyhrávali, tak by mě nikdy nenapadlo, že dojdeme tak daleko. Nejraději vzpomínám na semifinále s Vítkovicemi. Bylo to v televizi, vyhráli jsme 3:0 a já dával dva góly,“ vzpomenul bývalý kanonýr.

Ratíškovice v průběhu senzační jízdy vyřadily i prvoligové Blšany nebo Drnovice, které ve zmíněné sezoně skončily na třetí příčce nejvyšší soutěže.

Slavné časy jsou dávno pryč, přesto Ratíškovice zažívají jednu z povedenějších etap klubové historie. V roce 2019 Baník po letech postoupil do krajského přeboru, v němž hodlá bojovat o nejvyšší příčky. „V předminulé sezoně nám k záchraně pomohl covid, v minulé jsme se chtěli hlavně udržet, ale teď hodláme čeřit vody vepředu. Nikdo od nás při dlouhé pauze neodešel a naopak jsme posílili o tři kluky, přišel Tomáš Petrucha, Petr Venclík a Lukáš Kočiš,“ lebedil si Zemánek.

Jeho svěřenci pomalu zakončují předpřípravné období po rozvolnění opatření. V neděli prohráli s Veselím nad Moravou 3:6, nyní si střihnou ještě souboje proti divizním soupeřům. Ve středu se střetnou s MSK Břeclav a v pátek s Hodonínem. „Potom kluci dostanou volno a znovu se sejdeme 7. července už k ostré přípravě na novou sezonu. Čekají nás tři přípravné zápasy, pohár a jdeme do akce. Na klucích je pořád vidět ta dlouhá pauza, ale věřím, že se nachystáme,“ doplnil ratíškovický kouč.