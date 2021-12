Jeho svěřenci jsou na dobré cestě, o čemž svědčí i úspěšná koncovka podzimu, kdy vyhráli tři ze čtyřech partíí. V posledním klání dokonce přehráli Ivančice jasně 4:0. „V závěru se to zlomilo a kluci už si na sebe přivykli, konstatoval Zemánek. Ten si stojí za tím, že jeho celek patří do vrchních pater tabulky. „Chtěli jsme se pohybovat výš. Prohráli jsme třeba zápasy s Mutěnicemi, Boskovicemi nebo Krumvířem, i když jsme měli víc šancí než soupeř. Ke konci už byla produktivita lepší a hned to šlo poznat,“ pravil bývalý prvoligový útočník.

K dispozici má mladý kádr, v němž funguje chemie mezi hráči. „Zaměřili jsme se na to, abychom získali kluky ročníku 1999, 2000, 2001 nebo 2002 z okolních vesnic, kteří se znají ze zápasů proti sobě. Spousta z nich prošla Hodonínem nebo Slováckem. Vsadili jsme na to, že k sobě pasují věkově a že se znají,“ nastínil přístup klubu Zemánek.

Baník toužil dál stmelit kolektiv na soustředění, kvůli současné covidové situaci a s tím souvisejícím omezením ovšem z tohoto plánu nejspíš sejde. „Uvidíme, jak to všechno bude. Už ale kvůli tomu, že se vyžaduje očkování, to bude asi problém,“ uvedl ratíškovický lodivod. Jisté ovšem je, že jeho svěřenci se k zimní přípravě sejdou poprvé v sobotu 8. ledna. První dva tréninky budou spíš takové seznamovací. „Čeká nás šest přípravných zápasů, budeme chodit na umělou trávu v Dubňanech nebo Strážnici, sami umělku nemáme,“ zmínil Zemánek.