Kryštof Neduchal dnes 10:59

Razantní obměna. Fotbalisté Ratíškovic vstoupili do letní přípravy s šesticí posil. Pod novým trenérem Tomášem Mišou však stále čekají na výhru, po prohře v Hroznové Lhotě podlehli v sobotu Šardicím 2:3. „Tréninkové jednotky jdou podle plánu, ale výsledkově a herně to není to pravé ořechové,“ řekl Miša.