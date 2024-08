Jeho mužstvo v předchozích dvou zápasech nasbíralo čtyři body za výhru 5:0 nad Pohořelicemi a remízu 1:1 s Cézavou. V Ratíškovicích zapsal Tatran premiérovou porážku v novém ročníku. „Nečekal jsem nic lehkého, věděl jsem, že se tady přes léto udála spousta změn,“ podotkl zkušený stratég.

Baníku vyšel vstup do utkání, když už od sedmé minuty po brance Adama Skřivánka vedl. O deset minut později bylo opět srovnáno, prosadil se hostující Lukáš Obruča.

Rozhodující branka přišla v šestašedesáté minutě po pohledné akci, na jejímž konci byl ratíškovický Samuel Križan. Nová letní posila zařídila Baníku vítězství 2:1. „Rozhodl týmový výkon. Všichni hráli na hraně svých možností, chceme takto hrát,“ hlásil domácí trenér Tomáš Miša.

Celek z Hodonínska se prezentoval velmi aktivním herním pojetím. „Řekl jsem, že potřebujeme čas, jenom se to potvrzuje. Tým si na sebe zvyká, poctivým tréninkem se to lepší. Věřím, že to ještě není maximum, co z toho dokážeme dostat,“ doufal slovenský kormidelník.

Ten přiznal, že herní styl soupeřů neřeší. „Vůbec se nesoustředím na soupeře, chci, abychom takový výkon předvedli proti prvnímu i poslednímu. Máme to postavené na agresivním fotbalu, ale sestava ještě není stabilizovaná, některé automatismy si musí ještě sednout,“ podotkl Miša.

Po závěrečném hvizdu byl spokojen se ziskem tří bodů, ale vyzdvihl i výkon Rousínova a kvalitu předvedené hry. „Byl to dobrý zápas z obou dvou stran, diváci si jistě přišli na své. Ukázali jsme jim, že můžeme hrát s každým. Věřím, že jich na stadion přilákáme co nejvíc,“ přál si.

Radek Kubáč hodnotí duel v Ratíškovicích

Radek Kubáč hodnotí duel v Ratíškovicích. | Video: Kryštof Neduchal

Jeho protějšek uznal, že výhra Ratíškovic nebyla náhodná. „Nehráli jsme špatnou partii, vytvořili jsme si nějaké šance, ale na domácích bylo vidět, že víc chtějí. V závěrečném tlaku jsme si něco vytvořili, ale bylo to spíš křečovité. Domácí si to už pohlídali. Bral bych z Ratíškovic i bod, ale ten bohužel nemáme,“ dodal Boušek.

Jeho svěřencům patří po třech odehraných kolech se čtyřmi body sedmá příčka, Baník je s šesti body pátý. Obě mužstva odehrají další duel v sobotu od pěti hodin odpoledne, Rousínov hostí Tišnov, Ratíškovice zajíždí na hřiště Moravské Slavie.

Samuel Križan hodnotí duel s Rousínovem

Samuel Križan hodnotí duel s Rousínovem. | Video: Kryštof Neduchal