Ratíškovice čeká velmi náročná jarní část, ve které budou bojovat o záchranu. V tabulce krajského přeboru jim patří s šestnácti body třináctá pozice, přičemž poslední Bosonohy na ně ztrácí pouhých pět bodů. „Čeká nás úplně jiná soutěž než na podzim. Mužstva, která jsou namočená v sestupových vodách potřebují sbírat body a střed tabulky se chce dotáhnout na čelo. Bude to po psychické stránce hodně náročné,“ tušil Zemánek.

Dubňany v přípravě ještě neprohrály. Zachráníme se i bez posil, věří Horák

Z vytipovaných posil, které měly pomoct k záchraně, se nepodařilo nikoho přivést. „Oslovil jsem nějaké hráče, ale je to na bodu mrazu. Tlačí nás bota na gólmanském postu, protože stabilní jednička Jirka Chromý je dlouhodobě mimo. Nevím, jestli nám na jaře pomůže, hrát o záchranu s jedním gólmanem by bylo složité. Ještě nám zbývá čas, třeba se podaří někoho přivést,“ doufal zkušený stratég.

Intenzivní jednání naopak probíhají s divizním Bzencem, který má zájem o stopera Adama Skřivánka. Bývalý obránce Hodonína chyběl Ratíškovicím na podzim pouze v jednom utkání a patřil k základním pilířům defenzivy. „Směrem k záchranářským bojům jeho odchod nepřichází vhod, byla by to pro nás obrovská ztráta. Se Bzencem však dále jednáme a hledáme přijatelné řešení, kterým je například hráčská kompenzace,“ neskrýval Zemánek.

Bzenec vyhlíží příchod nových obránců. Jednání jdou do finále, prozradil Beker

Podle něj stojí za nepříznivým postavením v tabulce neproměňování vyložených šancí. „Dostali jsme se do problémů vlastními chybami. Myslím, že jsme na podzim poztráceli hodně bodů tím, že jsme neproměnili stoprocentní gólovky. V prohraných zápasech jsme nebyli horší než soupeř, naopak jsme měli i víc šancí, ale selhali jsme v koncovce. Proto vidím klíč k záchraně v proměňování šancí,“ tvrdil.

Posilu do útoku, která by zvedla produktivitu, však vedení Baníku nehledá. „Máme kvalitní útočníky, kteří jsou schopní dávat góly, ale musíme do nich vtlouct víc odvahy ve vápně,“ dodal Zemánek, jehož svěřenci v přípravě vyzvou ještě rakouskou Austrii, Bojkovice, Hroznovou Lhotu, Rohatec a Šaštín-Stráže.