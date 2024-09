Hned ve druhém zápase po přestupu do Mutěnic dvakrát skóroval. Záložník Václav…

Kozojídky se ujaly brankou Libora Smištíka vedení, ale hosté do poločasu stihli Janem Hodonským vyrovnat. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale vedoucí branka nám spíš ublížila. Od třicáté minuty jsme měli horší pasáž, kde jsme nedostupovali hráče a soupeř dostal dost prostoru, z čehož vyplynula vyrovnávací trefa. Bohužel to není poprvé, co inkasujeme před poločasem,“ krčil rameny kozojídský kouč Richard Hrotek.