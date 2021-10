Jen úvodní čtvrthodina patřila brněnskému mužstvu, jednou ratíškovického gólmana Jiřího Chromého zachránilo břevno, gólu domácího Hansla nemohl zabránit. „Přečkali jsme nápor domácích a pak jsme zvolna převzali iniciativu a Bystrci už nic nepovolili,“ chválil kouč Zemánek výkon svých svěřenců. Ve dvacáté minutě vyrovnal Jakub Babíček z pokutového kopu a jeho spoluhráči rychlou, dynamickou hrou ovládli střetnutí. Nijak je po hodině hry nesrazilo vyloučení kapitána týmu Martina Korduly, to že hrají jen v deseti nebylo vůbec poznat.

V obraně domácím nic nedovolili, naopak nebezpečně útočili a za svou odvahu byli odměněni. Jakub Babíček utěšenou střelou k tyči z hranice šestnáctky svůj tým dostal do vedení a v samém závěru zápasu zkoprnělá bystrcká obrana jen přihlížela, jak Adam Skřivánek hlavičkuje potřetí do sítě. „Byla to víc než zasloužená výhra, naše výrazně omlazené mužstvo touží úspěch v Bystrci potvrdit i v nastávajícím kole, kdy hostíme Krumvíř,“ dodává kouč Zemánek.

ZDENĚK STANĚK