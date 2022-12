Čech střelecky táhne Morendu: Návrat do Hodonína si dokážu představit

V únoru tomu bude rok, co Vojtěch Čech přestoupil z rodného Hodonína do Moravské Slavie Brno. Talentovaný fotbalista patří i přes nízký věk ke klíčovým hráčům pátého celku krajského přeboru. "Gólově se mi angažmá ve Slavii daří, chtělo by to přidat ještě víc asistencí," řekl jedenadvacetiletý Čech.

Vojtěch Čech (uprostřed u míče) je nejlepší střelec Moravské Slavie Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

MS ve fotbale 2022 Brazilec s lucemburským pasem: Fotbal miluju, turnaj v Kataru jsem respektoval Fotbalista Matheus Gonçalves přišel do třetiligového Znojma před dvěma lety. Brazilský rodák s… Přečíst článek > Na rozdíl od minulé sezony, kterou Morenda zakončila na předposledním místě, v aktuálním ročníku se jí daří o poznání lépe. "Po výsledcích z minulé sezony je podzim velký úspěch. Jelikož jsme v létě posílili kádr, soupeři nás vnímají jinak. Ze začátku se mi to ani nezdálo, ale po pěti kolech, kdy jsme byli v horních patrech tabulky, k nám začali přistupovat jinak. Najednou jsme byli v zápasech favorit," vzpomněl hodonínský odchovanec, jenž prošel mládežnickými kategoriemi v Sigmě Olomouc. V jarní části pomohl Čech k záchraně šesti vstřelenými brankami, na podzim dal o tři víc a v tabulce kanonýrů mu patří čtvrtá příčka. Individuální výkony nadějného fotbalisty neunikly ani kouči třetiligového Hodonína Pavolu Švantnerovi. "Volal mi už v létě, ale řekl jsem, že kvůli škole minimálně rok odehraju ještě ve Slavii. Do budoucna si to dokážu představit, ale uvidíme, jak na tom budu se školou nebo prací," nepředbíhal student třetího ročníku Mendelovy univerzity v Brně. Pohyby v kádru Hodonína: Odchody útočníků a posila z Lanžhota Ten je ve Slavii maximálně spokojen. "Máme v kabině super partu, v klubu panuje dobrá atmosféra. Kdybychom měli o pár bodů víc, bylo by to ještě veselejší. Ale s podzimem jsme všichni spokojení," prozradil Čech, jehož pravidelně na zápasech podporuje rodina. "Bydlíme v Rohatci, ale jezdí se na mě dívat i do Brna, jsou skoro na každém zápase," dodal. Přestože pochází z Hodonínska, zápasy s Mutěnicemi či Ratíškovicemi mladý záložník nijak speciálně neprožívá. "Žádnou mimořádnou motivaci proti nim necítím. S jejich hráči jsem se nepotkával ani v mládežnických kategoriích. Jsou to pro mě stejné zápasy jako proti brněnským klubům," netajil nejlepší kanonýr Morendy. Žák střelecky táhne Teplice: Nejúspěšnější podzim. Co smlouva? Vánoční svátky stráví v rodinném kruhu. "Těším se, že budeme doma všichni spolu. Ale jedeme i na čtyři dny na hory do Vysokých Tater," uzavřel Čech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu