Zkušený trenér měl před šlágrem čtrnáctého kola problémy se skládáním základní jedenáctky. “Jirka Symerský a Matěj Břečka jsou dlouhodobě zranění, po pátečním tréninku lehl s teplotami Martin Chytka, který je pilíř zadních řad. Byl to velký zásah do základní sestavy,“ vysvětluje problémy lodivod Veselí.

Veškeré plány se hostům v sobotním duelu bortily jako domeček z karet. Ve čtvrté minutě se domácí David Poláček řítil ze strany sám na gólmana a dobíhající Dominik Suchánek jej fauloval. Sudí bez váhání ukázal červenou kartu a Veselí šlo do deseti. „Provizorně zalepíme sestavu, ve čtvrté minutě dostaneme červenou a ve třinácté střídáme zraněného Ondru Brákoru. To už bylo opravdu moc. Lednice je navíc kvalitní mužstvo, které si s nabídnutou šancí dokáže poradit,“ povídá sklesle Soldán.

Jeden se uzdraví, další zraní. Fotbalisty Valtic před startem jara trápí marodka

Tak se také stalo. První branka padla ve 23. minutě po krásné střele Jiřího Ferbyho. Do poločasu ještě navýšil skóre David Poláček na 2:0. „Jsem rád, že kluci hráli disciplinovaně a z červené karty se nezbláznili. Dodrželi pokyny, které dostali před zápasem. Jen škoda, že nebylo do poločasu skóre vyšší. Mohlo být rozhodnuto,“ ohlíží se za prvním dějstvím trenér Lednice Milan Volf, kterému scházel vykartovaný kapitán David Wolgemuth.

Veselí však nesložilo zbraně a do druhé půle nastoupilo v ofenzivním rozestavení. „Šli jsme do rizika. Místo čtvrtého obránce šel nahoru druhý útočník s tím, že utkání zdramatizujeme. Bohužel to nevyšlo,“ dodává Soldán.

Líšeňští fotbalisté obrali v derby Zbrojovku o body, na Srbské vyhráli 3:1

Tomáš Wolgemuth přidal v 70. minutě třetí branku a bylo rozhodnuto. V závěru hosty dorazili ještě Ondřej Osička a Miroslav Fóbl. „Kluci podali výkon na hranici svých možností. Ukázaly se i věci, na kterých jsme v zimní přípravě pracovaly. Samozřejmě beru v potaz, že soupeř hrál celé utkání v deseti. Nám to pomohlo, ale docela by mě zajímalo, jak by utkání dopadlo, kdyby hrály oba týmy v plném počtu,“ říká kouč Lednice, která v tabulce odskočila svému soupeři na rozdíl pěti bodů.

Veselí má v plánu svého soka co nejdříve dohnat. „Je to o jednom zápase. Musíme vyhrávat a čekat, že Lednice ztratí. Pět bodů není moc. Máme před sebou celé jaro,“ nedělá si starosti z úvodní porážky Soldán.

Jeho svěřence čeká v příštím kole rezerva Vyškova. Lednický Moravan hostí na domácím hřišti Šlapanice.