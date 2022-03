I přes nepovedený závěr podzimu jsou ve Ždánicích se čtvrtým místem spokojeni. „Šli jsme do sezony s tím, že chceme hrát klidný střed tabulky. Za postupem se rozhodně honit nebudeme. Pokud skončíme v horních patrech, bude to něco navíc,“ zůstává skromný hlavní trenér.

Ofenziva Ždánic stojí převážně na Františku Snášelovi. Střelec dvanácti podzimních branek vládne tabulce kanonýrů soutěže. „Je to příjemný pocit. Navíc už nepatřím mezi nejmladší hráče, o to mě těší víc, když se něco takového podaří. Zásluhu na tom má ale celý mančaft,“ dodává pokorně sedmatřicetiletý útočník se zkušenostmi z Vacenovic či Lovčic.

ZRANĚNÝ STŘELEC

V předposledním kole na hřišti Svatobořic otevřel v první minutě skóre utkání. Chvíli na to však kvůli zranění vystřídal a do posledního duelu podzimu vůbec nezasáhl. „Zápas předtím jsem si natáhl sval. Ve Svatobořicích jsem to jen zkusil. Dal jsem sice branku, ale dál to nešlo. Přes zimu jsem se dával do kupy, ale není to nejlepší. Snad sval vydrží,“ doufá kanonýr.

Zimní příprava o aktuální formě ždánických fotbalistů příliš neprozradila. Nesla se totiž v duchu nevyrovnaných výkonů. Jedinou výhru 5:1 zaznamenali nad Brankovicemi. S Dambořicemi se rozešli smírně 1:1, stejně jako s rezervou Ratíškovic. Miloticím a Vlkoši podlehli 0:5 a 0:4. „Letošní přípravu nechci vůbec hodnotit. Všechno ovlivnil covid, proto jsme neodehráli ani jeden zápasv plné sestavě. Věřím, že si kluci nemoci vybrali na dlouho dopředu,“ přeje si Štipčák.

Ten v zimě přivítal jedinou posilu, když z Kyjova přišel Jakub Kohút. „Nastupoval za kyjovské béčko ve III. třídě. Ale věřím, že se u nás chopí šance a přesvědčí,“ praví trenér, kterému přidělalo starosti zranění Rostislava Doupovce. „V přípravném utkání si přetrhl vaz v koleni. Teď s doktory řeší, zda jít na operaci. V jarní části s ním určitě nepočítáme,“ smutní kouč Kova.

Budou Ždánice před startem odvetné části hledat naléhavě náhradu? „Člověk by nové posily rád přivítal, ale kde je chcete dneska brát? Na vyplácení hráčů nemáme peníze, ale ani touto cestou nechceme jít. Nedělá to dobrotu v kabině, když někdo má a druhý nemá,“ dodává Štipčák.

VENKOVNÍ ZÁPASY

Jeho svěřenci chtějí zlepšit hlavně zápasy na hřištích soupeřů. V podzimní části získali hned šestnáct bodů z celkových čtyřiadvaceti na domácím stadionu. „Soupeři se na nás lépe připravili, protože viděli, že k nim jede vedoucí tým tabulky. Když vzpomenu remízu ve Velkých Němčicích, tam domácí oslavovali, jako by nás porazili,“ říká lodivod ždánického klubu.

Favoritem na postup do vyšší soutěže jsou podle Štipčáka vedoucí Vnorovy. „Tvrdím, že už měli aspoň tři roky hrát I. A třídu. Kvalitou kádru i předváděnou hrou převyšují ostatní soupeře. Ovšem někdy umí zahazovat velké množství šancí. Jarní část bude hodně zajímavá,“ předvídá trenér.