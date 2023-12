Šardický Šimánek vládne střelcům napříč krajem. Není to jen o něm, tvrdí Šerfözö

Letní příchody zkušený posil naznačily, že Šardice budou velký favorit C skupiny I. B třídy. Ambiciózní celek se pyšní s osmačtyřiceti vstřelenými góly nejlepší ofenzivou, s pouhými devíti inkasovanými brankami nejlepší defenzivou, v tabulce však o bod zaostává za prvním Kyjovem. „Až na nějaké menší výjimky byla podzimní část solidní. Bohužel nám bodově nevyšly dva zápasy, ale to se stává i jiným klubům. Musíme se zaměřit na to, aby se to už neopakovalo,“ řekl šardický trenér Ivan Šerfözö.

David Šimánek (ve žlutém) dal na podzim 23 branek. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal