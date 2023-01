Připomněl tak vzpomínku na první příchod do Veselí, kde již v minulosti trénoval. „Tenkrát jsem po konci v Hodoníně nic neměl. Vedení Veselí se mi jako jediné ozvalo a dalo mi práci. Potom už volali i funkcionáři z dalších klubů, ale v té konkrétní době se ke mně zachovalo Veselí perfektně,“ uznal rodák z Ratíškovic, který ještě v podzimní části trénoval divizní Bzenec.

Kouč přesto uznává, že situace v klubu není růžová. „Určitě bychom měli posílit. Dokonce v takovém rozsahu, že to je až nesplnitelné. Teď je bohužel přestupový termín, kdy hráče musí uvolnit klub, což se ve většině případů nedaří,“ krčil rameny Dekař.

Soldán skončil u fotbalistů FC Veselí, které po roce a půl znovu povede Dekař

Ten zároveň potvrdil, že do Veselí míří pětačtyřicetiletý Robert Nekarda z Kozojídek. „Jde za svým synem, který ve Veselí hraje. Na jeho přestupu pracovalo vedení ještě před mým jmenováním. Vedle něj očekávám ještě další nové hráče, ale jména prozrazovat nechci,“ tajil bývalý asistent trenéra ligového Slovácka.

I když Dekař žádný z podzimních zápasů Veselí nenavštívil, soutěž z dob minulého angažmá dobře zná. „Ve Bzenci jsme hráli ve stejných termínech, takže jsem sledoval jen nedělní zápasy, které se v okolí hrály. Ale od mého odchodu z Veselí uplynul teprve rok a půl, moc se toho nezměnilo. Postoupily Vnorovy, které jsou štika soutěže, a týmy, které hrávaly tenkrát nahoře, tam jsou pořád,“ uvedl Dekař.

Mužstvo pod jeho vedením čeká náročná příprava. „Budeme trénovat třikrát týdně, přípravné zápasy máme naplánované až na únor. Musím s kluky tréninkový plán ještě doladit, je tam spousta mladých hráčů, kteří jsou přes týden studijně vytížení, proto směřujeme tréninky na pátky a soboty,“ přiznal.

Právě mladí dorostenci hrají v Dekařových plánech velkou roli. „Hned druhý den po mém jmenováním jsem měl schůzku s trenéry mládeže. Vysvětlil jsem jim, že pokud máme soutěž udržet, musíme hráče přesunout. Bez dorostenců to neuhrajeme, proto je musíme přeřadit do áčka, i když na to dorost možná trochu doplatí,“ tvrdil Dekař.

Jarní část I. A třídy startuje 19. března čtrnáctým kolem, v něm Veselí zajíždí na hřiště Valtic. „Nebude to jednoduché, vůbec netuším jak to bude vypadat. Až se sezona rozjede, budeme chytřejší,“ dodal.