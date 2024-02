Zápas dvou poločasů. Zatímco úvodní půle sousedského derby patřila fotbalistům Ratíškovic, po změně stran domácí Dubňany nastřílely šest branek a soupeře z nejvyšší krajské soutěže porazily 7:2. „Nevím vůbec, co se stalo. Nečekaný kolaps Ratíškovic, které po dvou gólech úplně odešly. Zápas už měl jen jednostranný průběh. Bylo to ze strany soupeře až laxní,“ zhodnotil výhru dubňanský kouč Tomáš Příkazský.

Fotbalisté Dubňan (v zeleném) porazili Ratíškovice. | Video: Kryštof Neduchal

Za slunného počasí dorazila na přípravné utkání dvou Baníků spousta diváků. A aktéři na hrací ploše je rozhodně bavili. „Věděli jsme, že nastupujeme proti silnějšímu soupeři z krajského přeboru. S přípravou jsem zatím spokojený, kluci trénují velmi dobře,“ podotkl dubňanský stratég.

Ten litoval neproměněných šancí v první půli, kterou Ratíškovice vyhrály 2:1. „První poločas byl vyrovnaný. Ratíškovice byly víc na míči, naopak my jsme měli víc tutovek, které jsme však neproměnily,“ ohlédl Příkazský se za úvodním poločasem.

Ratíškovice odehrály v Dubňanech teprve druhé přípravné utkání. „Proto dostal opět prostor celý kádr, chyběli ze základu pouze Petrucha s Marciánem. Opět jsme zkusili nové rozestavení 3-5-2. První půle byla z naší strany dobrá, vytvořili jsme si dost příležitostí, bohužel ne všechny dopadly gólem,“ litoval asistent ratíškovického trenéra Zdeněk Koch.

Přestože hostující realizační tým poslal do druhé půle čerstvé síly z lavičky, Dubňany otočily šesti brankami duel a radovaly se z vysoké výhry 7:2. „Vyměnili jsme sedm hráčů, na hře se odrazila kvalita a netrénovanost některých hráčů. Dubňany nás přehrávaly a zaslouženě vyhrály,“ uznal asistent.

Vysoká porážka rozhodně nenechala ratíškovickou lavičku klidnou. „Otevřelo to oči všem aktérům utkání. Každý už ví, na co má a na co nemá. U některých to opravdu bez tréninku nepůjde,“ tvrdil Koch.

Pozitivem byly alespoň výkony mladých dorostenců dvougólového Sebastiana Tomana, Filipa Kutarně, Petra Václavíka a Ondřeje Sýkory. „Mladí kluci hráli solidně,“ pravil.

Dubňany, které zapsaly po výhrách 5:0 nad Tvrdonicemi a 11:2 nad celkem Kopčan už třetí vysoké vítězství, věří, že na úspěšnou zimní přípravu navážou i v soutěžních duelech. „Umístění do třetího místa by bylo super. Věřím, že se dají do startu soutěže zdravotně do pořádku zranění Lukáš Čerňan s Kubou Křižkou,“ přál si Příkazský.

Ten v přípravě nepřivítal žádnou novou tvář. „Kádr máme stejný. Proběhly nějaké kontakty, ale v zimním přestupovém je to složitější. I tak máme slušný kádr na vrch I. A třídy, který chceme hrát,“ hlásil.

Dubňany čekají ještě přípravné zápasy se Starým Městem a Koryčany. Ratíškovice mohou očinit vysokou porážku už ve středu, kdy se střetnou s Velkými Pavlovicemi.