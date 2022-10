Přestože Hroznové Lhotě patří druhá příčka a na první Vnorovy ztrácí pouhé dva body, o postupových ambicích se v klubu nemluví. „Když se podíváte na mužstva v krajském přeboru, jedná se převážně o týmy z Brna. Samozřejmě bych strašně rád vyhrál I. A třídy, ale o postupu se opravdu nebavíme. Myslím, že je to věc vedení klubu,“ řekl Březina, jenž má za sebou angažmá v Kozojídkách, Veselí nad Moravou či Bzenci.

Kanonýr víkendu už netrpělivě vyhlíží předposlední podzimní kolo, v němž Hroznová Lhota přivítá lídra soutěže ze Vnorov. „Bude to velké derby, Vnorovy jsou jenom přes kopec. Věřím, že utkání zvládneme, máme hodně zkušený mančaft, nemáme se čeho bát. Zatím v žádném zápase jsme nebyli horší tým, snad to tak i zůstane. Ve Vnorovech mám šest dobrých kamarádů, s nimiž hraju v zimě futsal. Není pro mě překvapení, že jsou první, celá vesnice tam žije fotbalem,“ neskrýval.

Dlouho očekávaný šlágr I. A třídy bude pro oba tábory ještě zajímavější, protože ho v přímém přenosu odvysílá ČT sport. „Přesně nevím, kdo z klubu nás do ankety „Náš fotbal živě“ přihlásil. Každopádně jsme všichni včetně kluků ze Vnorov rozhodili sítě a získali potřebný počet hlasů. Už v týdnu před zápasem by měli z televize přijet a připravit si zázemí. Ještě jsem žádný přenos amatérského fotbalu v televizi neviděl. Musím se zpětně podívat, abych zjistil, co nás čeká,“ usmál se Březina.

Ten očekává na derby, které se odehraje v neděli 30. října, početnou diváckou návštěvu. „Bude to fantastický zážitek. Pokud vyjde počasí, věřím, že padne i rekordní návštěva v historii klubu. Jsem zvědavý, v jakém tempu se bude hrát. Svou roli může sehrát i nervozita, nikdo z hráčů před televizními kamerami asi ještě nikdy nehrál. Těším se, až se na zápas v televizi podívám zpětně,“ dodal kanonýr víkendu.