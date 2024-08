Zaplněné ochozy na fotbalovém stadionu v Rohatci viděly v hodovém derby bojovný fotbal. Dubňany přišly o výhru minutu před koncem, kdy konečnou remízu 2:2 zařídil domácí útočník Marek Čech. „Věděli jsme, že je to jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži. Chybělo málo, abychom to uhráli,“ řekl dubňanský kouč Tomáš Příkazský.

Organizátoři po posledním derby Dubňan v Rohatci posílili pořadatelskou službu, najali bezpečnostní agenturu a na fanoušky dohlíželi i policisté. Atmosféru si tentokrát oba tábory chválily. „Přesně takto by to mělo vypadat. Taková návštěva a fandění by bylo neskutečné i pro některé druholigové kluby,“ tvrdil hostující kormidelník.

Sobotní klání čtvrtého kola B skupiny šesté ligy nabídlo dva rozdílné poločasy. Zatímco v první půli měl navrch Rohatec, který v poločase vedl po brance Čecha 1:0, po změně stran byli nebezpečnější hráči Baníku. „Bohužel nám ve druhé půlce začal haprovat střed hřiště, ale remíza je zasloužená. I nestranný divák musel být spokojený,“ netajil rohatecký trenér Zdeněk Horák.

Za svou snahu byli hosté odměněni v sedmašedesáté minutě, kdy srovnal Petr Šturma. Stejný hráč o deset minut později bez váhání proměnil i pokutový kop a Baník otočil stav utkání. „Obě inkasované branky byly po našich dvou zbytečných chybách,“ litoval domácí stratég.

Pokutový kop Petra Šturmy

Pokutový kop dubňanského Petra Šturmy. | Video: Kryštof Neduchal

Zbytek zápasu už příliš pohledných akcí nenabídl, na trávníku to však mezi hráči jiskřilo. Po jednom z faulů ve středu hřiště Rohatec ze standardní situace minutu před koncem vyrovnal. Gólman Milan Nedvědík nedokázal lapit hlavičku domácích a propadlý míč si našel Čech, který propálil vše, co mu stálo v cestě. „Vzhledem k tomu, že jsme vyrovnali až v závěru, tak bod beru. Byl to boj, pravé derby, ani jedno mužstvo si nedarovali ani metr,“ všiml si Horák.

Vyrovnávací trefa Marka Čecha

Vyrovnávací gól rohateckého Marka Čecha. | Video: Kryštof Neduchal

Oba celky v závěru chtěly urval vítězství na svou stranu, ale více něž pětistovka diváků rozhodující gól neviděla. Těsně před závěrečným hvizdem byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen domácí stoper Benjamin Masaryk. „Agresivita vyšla z derby. Kluci jsou zvyklí, že to nejsou šachy. Takový zápas se hraje na sto dvacet procent,“ dodal Příkazský.

Rohatec dál vede se sedmi body tabulku šesté ligy a v dalším kole se představí v sobotu od deseti hodin dopoledne na hřišti béčka Vyškova. Dubňany, které v příštím kole hostí v neděli od půl páté odpoledne v derby Kyjov, mají pět bodů a jsou třetí.