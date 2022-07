Baník, který minulou sezonu zakončil na šestém místě, opustili v letní přestávce hned čtyři hráči. „Tom Veselý přestoupil do Rousínova, bydlí tam a už se mu nechtělo dál dojíždět. Z časových důvodů skončil i Roman Hála, který se vrátil do Nenkovic. Do Ratíškovic zase odešel Martin Bohun, bude tam nastupovat za béčko,“ počítá kouč ztráty.

Překvapivý byl konec angažmá osmadvacetiletého Jaromíra Valenty, jenž se upsal konkurenčním Uhřicím. „Byli jsme v šoku, když jsme dostali informaci o jeho volném přestupu. Do jarní části se s námi ani nezapojil, měl jsem za to, že úplně přestal hrát,“ přiznává Šerfözö, jemuž bude nově dělat hrajícího asistenta Lukáš Trávník.

Na hráčské odchody vedení okamžitě reagovalo a na prvním tréninku se hlásilo hned několik posil. „Z Hovoran jsme přivedli dva mladíčky, sedmnáctiletého Filipa Šůrka a o rok staršího Lukáše Koutného. Z Velkých Bílovic se k nám vrátil Adam Mokruša, který je sice zraněný a start podzimní části nejspíš nestihne, ale je to velký příslib do budoucna. Adam navíc k sobě stáhl i Davida Šimánka, který k nám přestoupil z Rohatce,“ představuje šardický lodivod nové tváře.

Zkušený trenér si vyhlédl i dva slovenské hráče, které poznal při svém bývalém trenérském angažmá u mládeže ve Skalici. „Ze skalického dorostu jsme přivedli Tomáše Knapa, jedná se o velmi šikovného fotbalistu. Spolu s ním přišel i jeho kamarád Filip Kocák, který naši soutěž velmi dobře zná. V minulé sezoně v ní nastupoval za Tvrdonice,“ vysvětluje Šerfözö.

Tomu udělalo největší radost setrvání klíčového hráče Tomáše Novotného, o něhož se v jarní části zajímal Krumvíř. „Moc si toho vážím. I on měl zájem o to, aby se hráčský kádr pořádně doplnil, proto jsme se snažili přivést kvalitní hráče,“ neskrývá trenér.

Ani krátká letní příprava nemá být pro okysličený šardický kádr komplikace. „Trénujeme třikrát týdně. Máme jasný styl hry a věřím, že noví hráči do něj zapadnou. První přípravný zápas odehrajeme s Dolními Bojanovicemi, v něm chci vyzkoušet nějaké nové věci. Pak nás určitě prověří dorost Hodonína. Zvolili jsme záměrně mladý a běhavý tým, abychom si vyzkoušeli i fyzicky náročnější fotbal. Potom už následuje 3. srpna předkolo poháru proti Tvrdonicím,“ přibližuje Šerfözö plán přípravy.

A s jakým cílem vstoupí Šardice do nového ročníku? „Chceme se pohybovat na předních místech tabulky. I když nás čeká velmi náročný vstup do soutěže, jedeme do Uhřic, pak máme doma Kozojídky a následně venku Kyjov, ale s tím se musíme popasovat. Uvidíme, kam až to dotáhneme,“ dodává kouč.