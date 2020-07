Do tréninku se hráči po nucené koronavirové pauze vrátili v polovině května. Ostrá příprava ale odstartovala až na začátku července po krátkém volnu. „Předtím to byl spíš fotbalový kroužek. Až v červenci jsme se pořádně připravovali na start soutěže. Teď už vše vykrystalizuje v první soutěžní zápas,“ řekl mutěnický trenér Marcel Houška.

Ten musel řešit změny na brankářském postu. V zimě sice klub získal na půlroční hostování brankáře Slovácka Tomase Dzeminského, ten ale kvůli předčasnému ukončení sezony nestihl zasáhnout ani do jednoho soutěžního utkání a vrátil se zpět do prvoligového celku. „Přivedli jsme Tomáše Maloně, který chytal v Bosonohách. V současné době ale znovu řešíme otázku brankáře, protože Tomáše trápí nějaký zdravotní problém. Doufám, že vše zdárně zvládne a k týmu se co nejdřív připojí,“ přál si kouč, který v minulosti nasbíral trenérské zkušenosti taky ve Spartě Brno nebo Břeclavi.

Jeho svěřenci minulou středu absolvovali přípravné utkání proti diviznímu Hodonínu, se kterým padli 1:5. V sobotu pak vyhráli v Hroznové Lhotě 3:1. „Hodonín nám ukázal, že ještě musíme na některých věcech zapracovat. Do zápasu jsme nastoupili nekoncentrovaní a dělali hrubé chyby. Ty soupeř trestal, efektivně proměňoval šance a po zásluze vyhrál,“ popsal Houška, který v minulosti coby hráč nastupoval za Vyškov nebo Drnovice.

Před zahájením nového soutěžního ročníku čeká Mutěnice ještě prověrka v Jihomoravském krajském poháru, kde se o víkendu střetnou s Miloticemi. „Pohár vnímáme stejně jako většina ostatních týmů. Je sice hezké, když dojdete daleko v poháru, ale co z toho, když jste pak mezi posledními v soutěži. Vím, že cesta do finále je náročná, vyzkoušel jsem si ji před dvěma lety s Lanžhotem. K zápasům přistoupíme zodpovědně a uvidíme, jak to dopadne. Primárně chci ale uspět v soutěži,“ podotkl Houška.

V nejvyšší krajské soutěži se chce stabilně držet mezi prvními pěti týmy. „Když budeme šestí, tak budeme šestí. Na světě jsou horší věci. Zaplaťpánbůh, že se soutěž vůbec rozběhne. Chceme ale patřit k lepší půlce a předvádět kvalitní fotbal,“ přiblížil lodivod Mutěnic, který tým převzal po podzimní části.

Na soutěžní premiéru na lavičce tradičního jihomoravského celku tak stále čeká. „S oblibou říkám, že za pár měsíců budu u týmu rok a ještě jsem neodehrál jediné mistrovské utkání. Už se tomu jen směju. Neřeším, jestli je to mistrovské nebo přátelské utkání,“ dodal s úsměvem Houška.