Po více než sedmi měsících si fotbalisté Mutěnic konečně zase zahráli zápas. S brněnskou Spartou prohráli 1:6, ale výsledek v tomto případě nebyl až tak důležitý.

Naposledy hráli mutěničtí fotbalisté 10. října, kdy na domácím trávníku porazili Moravskou Slavii Brno 3:2 v desátém kole krajského přeboru. Od té doby nic! Proto bylo zcela pochopitelné, že se v jejich hře objevila řada nedostatků. „Dlouhá pauza byla strašně vidět. Do začátku nové sezony je před námi kus práce, fyzicky i herně to zatím zdaleka není ono. Chtěl bych doufat, že to bude už jen lepší,“ pronesl trenér Marcel Houška.