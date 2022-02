Dostali pořádnou facku. Teď fotbalisté Veselí nad Moravou útočí na postup

Před sezonou vystřídal na trenérské pozici Jiřího Dekaře, který pláchl do divizního Bzence. Po úvodních dvou kolech I. A třídy Jihomoravského kraje skupiny B, v nichž Veselí nad Moravou prohrálo 4:5 s rezervou Vyškova a 0:6 s Baníkem Dubňany, měl nad čím přemýšlet. Přesto Libor Soldán dokázal s veselskými fotbalisty zakončit podzim na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na první Lednici. „Po dvou kolech to vypadalo katastrofálně, chyběl nám brankař a několik zraněných hráčů. Naštěstí jsme se rychle oklepali a od třetího kola začali hrát,“ vzpomíná na nepovedený vstup do soutěže Soldán.

Fotbalisté Veselí nad Moravou se radují ze vstřelené branky v domácím zápase s Lednicí. | Foto: archiv FC Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou hraje již několikátou sezonu v horních patrech tabulky, přesto postup nebyl pro aktuální ročník prioritou. „Před startem soutěže jsme se o postupu vůbec nebavili. Pomýšleli jsme na první pětku a zlepšení herního stylu. Pokud chcete přilákat na stadion diváky, musí se jim vaše hra líbit,“ popisuje ambice sedmapadesátiletý kouč. Druhé místo po podzimní části však původní cíle změnilo. „Sedli jsme si s vedením klubu a na současnou situaci zareagovali. Nebýt nepovedeného vstupu do soutěže, jsme první. Podávali jsme stabilně výborné výkony, proto nevidím důvod, proč bychom se do bitvy o postup neměli hlásit,“ tvrdí rozhodně Soldán, jenž naposled trénoval ve Starém Městě. Podívejte se: záchranářský souboj patřil házenkářkám Zlína. Hodonín nic nebalí Hráčský kádr však změna klubových ambicí nepoznamenala. „Prioritou bylo udržet stávající mančaft. Úroveň I. A třídy na Hodonínsku či Brněnsku je daleko lepší než na Zlínsku, kde jsem dřív trénoval. Není divu, že si hráče odtud vybírají kluby z vyšších soutěží,“ pochvaluje si kvalitu soutěže bývalý kapitán ligového Synotu, který přivedl zatím jedinou zimní posilu. „Z Ostrožské Nové Vsi přišel Radek Zálešák. Je to zkušený osmadvacetiletý fotbalista,“ dodává. Soldánovi se na začátku zimní přípravy hlásil kompletní kádr. „K dnešnímu dni nepočítáme s žádným odchodem, přestože se na některé hráče kluby vyptávali. Delší dobu krouží zájemci kolem Martina Chytky a útočník Martin Vaďura byl dokonce na testech v třetiligovém Blansku. Byli s ním spokojeni, ale kvůli jeho studijním povinnostem se nakonec nedohodli,“ říká trenér o třináctigólovém kanonýrovi, kterého chtěl i divizní Bzenec. Ani odchod Chytky není na pořadu dne. „V zimně mě kontaktoval pouze Vracov, odkud pocházím. V minulosti jsem tam působil, ale rozhodně chci pokračovat ve Veselí. Poslední sezony jsme měli dobře rozehrané, ale postupové boje nám přerušil covid. Věřím, že letos to bude lepší, protože krajský přebor jsem si vždycky chtěl zahrát. Myslím, že na to kvalitu máme,“ praví šestadvacetiletý stoper. Fotbalové angažmá mi trénování Helasu neovlivní, říká Galia po přestupu do Uhřic V jarní části chtějí fotbalisté Veselí nad Moravou navázat na úspěšný závěr podzimu. „Musíme se soustředit na vstup do soutěže. Není možné, abychom dostali za dva zápasy devět branek, jako tomu bylo v srpnu,“ říká autor pěti podzimních branek. Na jeho slova navazuje i trenér Soldán. „Dostali jsme pořádnou facku, která nás posadila na zadek. Když se na to podívám zpětně, bylo to potřeba. Teď jsme daleko silnější. První soutěžní zápas jedeme do Lednice, tam se může lámat chleba. Celou přípravu směřujeme k tomuto zápasu o první místo, který ledacos prozradí,“ vyhlíží kouč bitvu s přímým konkurentem o postup.