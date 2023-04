Tři porážky a jedna remíza ze čtyř jarních duelů je málo. Baník se propadl tabulku až na jedenáctou příčku, před posledními Kohoutovicemi má navíc náskok pouze čtyř bodů. Ke kýženému zlepšení má pomoct staronový trenér Jan Ševela. „Vrací se do známého prostředí, dvakrát Dubňanům pomohl postoupit do vyšší soutěže, i když to bylo před dvaceti lety,“ vzpomněl předseda na historický milník.