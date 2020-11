Vzhledem k přerušení fotbalových soutěží tak útočník Veselí nad Moravou přinejmenším dalších pár měsíců zůstane na špici tabulky střelců, kde si vypracoval šestibrankový náskok. „Co k tomu říct, tým mi dobře přihrává. Určitě jsem to nedokázal já sám. Většinu šancí jsem proměnil díky spoluhráčům,“ uvedl se smíchem Vaďura.

Mužstvo se veze na dobré vlně. Hráči z Veselí přezimují na zlaté příčce jihomoravské B skupiny I. A třídy. „Od začátku jsme nastaveni, že chceme titul. Vše jsme tomu přizpůsobili. Trénujeme asi víc, než by bylo třeba na to hrát o střed tabulky. Přišel k nám nový trenér Jiří Dekař, který dřív trénoval v Hodoníně a přivedl i druhého trenéra. Oba působili u mládeže ve Slovácku a rádi by šli výš a výš. Takže otevřeně můžu říct, že chceme postoupit,“ vyhlásil klubový odchovanec.

Po návratu do krajského přeboru se na jihovýchodě Moravy natahovali již loni. „Byli jsme druzí či třetí o pouhé dva body. Dalo se s tím něco dělat, ale pak soutěže předčasně ukončili. Bude ohromná škoda, jestli se nedohraje ani tento ročník a nám postup znovu uteče,“ posteskl si výrazný krajský kanonýr.

Nyní Veselí opět přibrzdila zdravotnická opatření. „Je to nepříjemné v tom, že dle mě bychom už měli být v kraji a stále nejsme. Ale dál poctivě trénujeme a snažíme se podřídit osudu, který nechtěl, abychom minulý rok postoupili. Jen s motivací je to teď různé. Někdy mám chuť se zničit do morku kostí a jindy si nedojdu ani do kuchyně pro rohlík. Ochota je, ale člověka trénink o samotě tak nebaví, jako když je v kolektivu,“ poznamenal Vaďura.

Ten ve dvaadvaceti letech prožíval životní sezonu. Přitom se rozstřílet po pořádně dlouhé pauze. „Poslední dva roky byly problematické. Měl jsem mononukleózu, pak jsem si snad třikrát zlomil zánártní kůstku a dvě sezony jsem nehrál. Operovali mě loni v létě. Zotavil jsem se, došel na poslední čtyři zápasy a pak se to celé zrušilo. Teď jsem naskočil a chytil štěstíčko,“ zavzpomínal.

Laso z vyšších fotbalových pater mu však zatím nikdo nehodil, což se ovšem může v dohledné době změnit. „Nikdo se neozval mně ani klubu. Ambice mám a rád bych si něco zkusil, ale nejdřív chci dodělat školu. Od toho se bude vše odvíjet,“ zdůraznil Vaďura, jenž momentálně dokončuje bakalářské studium na fakultě informatiky VUT.

