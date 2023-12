Lídr tabulky na Břeclavsku v 94. minutě srovnal Petrem Eliášem z penalty na 2:2, ale v šesté minutě nastavení trefil Kosticím výhru rovněž z pokutového kopu František Skoupil. „Měli jsme tam uhrát minimálně bod. Je to velká škoda, ale bylo to komplikované,“ podotkl Opatřil.

Zda je pro půlmistra priorita postup do I. A třídy, zkušený stratég nepotvrdil. „Chceme pokračovat v tom, co jsme začali. Podzim se nám podařil, máme sezonu dobře rozjetou, ale nejsme v soutěži sami. Je tam několik kvalitních mužstev, určitě to bude těžké,“ uvedl.

Do posílení se v zimě první celek soutěže nehrne. „Nepředpokládám, že přijde někdo nový, spíš počítám, že jeden, dva hráči odejdou. Budeme pokračovat s vlastními odchovanci, které si už dlouhou dobu vychováváme,“ zdůraznil Opatřil.

Cestu mladým fotbalistům ukazuje osmnáctiletý útočník Karel Tomek, jenž na podzim nastřílel jedenáct branek. „Víme, jaký je to hráč. Museli jsme mu jen najít post, který mu bude vyhovovat. Do mužů jsme ho začleňovali už před dvěma lety, kdy na něm stál dorost. Karel má všechno srovnané v hlavě, neustále na sobě pracuje,“ prozradil kouč.

Není divu, že třetí nejlepší střelec soutěže přitahuje konkurenční kluby. „Pokud se má v budoucnu zlepšovat, měl by se zaměřit ještě na vyšší soutěže, než jsou ty krajské,“ tvrdil Opatřil.

Podle něj však jeho přestup v zimě není reálný. „Chceme hráče udržet, jinak se nemá cenu bavit o postupu do vyšších soutěží. Pokud postoupíte a neudržíte kádr, za rok jste zpátky v I. B třídě,“ řekl.

Zimní přípravu odstartuje Kyjov ve druhé polovině ledna a v únoru odehraje duely proti Koryčanům, Nikolčicím, Mutěnicím a Rohatci. „Vždycky se snažíme vybrat soupeře z jiných soutěží. Minulou přípravu jsme hráli s Kozojídkami a Nikolčicemi a byly to opravdu dobré zápasy. Přestože nechci, aby nás někdo v přípravě odstřelil, protože takový zápas nikomu nic nedá, počítám, že dostanou prostor všichni hráči, aby se předvedli,“ uzavřel Opatřil.