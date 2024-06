VIDEO: Divoké oslavy. Kyjov dal Strážnici osmičku a vrací se do I. A třídy

To byla jízda. Fotbalisté Kyjova zakončili úspěšnou sezonu vysokou demolicí. Zaplněné ochozy domácího stadionu po sobotním drtivém vítězství 8:1 nad Strážnicí slavily postup do I. A třídy. „Poslední krok je vždycky nejtěžší, ale zvládli jsme to luxusně. Kluci potvrdili, že do té soutěže patříme,“ řekl kyjovský kouč Darek Opatřil.