Bývalý brankář Zbrojovky Brno, Líšně, Sparty Brno, či Rajhradic přišel Pod Búdy v roce 2021. „Tři sezony, co jsem prožil v Mutěnicích, byly fajn. Bohužel v této poslední jsme za mě byli bezkonkurenčně nejhorší tým. Mrzí mě, že to takto musím říct, ale je to tak,“ uznal.