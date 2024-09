Kryštof Neduchal dnes 18:59

První ztráta. Lídr C skupiny sedmé ligy ze Šardic poprvé v sezoně nebodoval. V nedělním duelu osmého kola prohrál na hřišti Milotic 0:2. „Je to fantastický pocit. Šardice jsem byl párkrát sledovat a je to mužstvo, které nemá v naší soutěži co dělat. Prosadily by se i o dvě soutěže výš,“ řekl milotický kouč Přemysl Kovář.