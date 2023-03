Jeho svěřenci nedokázali zvítězit ani v jednom ze čtyř odehraných utkání. S Vlkošem remizovali 6:6, Dobšicím podlehli na soustředění 0:9, se Šardicemi padli 1:7 a v sobotu prohráli 0:2 s Velkými Bílovicemi. „Chybí nám někteří hráči, ale výsledky jsou špatné. Jisté zlepšení vidím, pomaličku si to sedá, do začátku jarní části máme ještě čtrnáct dnů,“ pravil zkušený trenér.

Ten ocenil kvalitu Velkých Bílovic. „Soupeř byl velmi kvalitní, podal lepší výkon než my. Měli jsme štěstí, že neproměnil dalších pět tutových šancí. Kluci si taky nějaké šance vytvořili, ale zatím to není ono,“ mrzelo Bidmona.

Jedinou novou tváří Milotic je Marek Mikeska, který se vrací z angažmá v jižních Čechách. Naopak návrat po zranění kanonýra Štěpána Nováka se odkládá. „Začal s námi přípravu, ale pořád ho noha bolí. Začátek jara spíš nestihne,“ netajil kouč, jenž hodlá nahradit absentovaného střelce z vlastních zdrojů. „Nikoho přivádět nebudeme, k Peťovi Holubovi posuneme někoho ze zálohy,“ vysvětlil.

Spokojenější po sobotním vítězství byl lodivod Velkých Bílovic. „Konečně jsme hráli s kvalitnějším soupeřem. Herně jsme byli jednoznačně lepší a kdyby zápas skončil 8:0, nikdo by se nemohl divit. Zahodili jsme strašně moc šancí, ale těší mě, jakým způsobem jsme se do nich dostávali. Kluky omlouvá těžký terén, hřiště bylo hrbolaté,“ pravil hostující stratég Přemysl Kovář.

Kabinu třetího celku C skupiny I. B třídy v zimě opustili dva hráči. David Bucňák zamířil do týmu nováčka krajského přeboru z Lednice a Sebastian Kaizar se vrátil do divizní Břeclavi. „Davidův odchod mě trochu mrzí, ale chtěl si vyzkoušet vyšší soutěž, což chápu,“ uvedl kormidelník.

Jedinou novou tváří je levý obránce Martin Pešl, který přišel z Podivína. Nad příchodem další posily zatím visí otazník. „Zkoušíme jednoho ukrajinského fotbalistu, který v přípravě vypadá velmi dobře. Hraje na pozici středního záložníka, uvidíme, zda se domluvíme,“ nechtěl předbíhat Kovář.

Jeho celek vstoupí do bojů o špici tabulky 19. března, kdy přivítá na domácím hřišti Tvrdonice. Milotice odstartují záchranářskou misi už o den dříve ve Velkých Pavlovicích.