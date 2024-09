Napínavé vinařské derby Pod Búdama rozhodla penalta z 92. minuty. Mutěnický Radim Holešinský ji proměnil a vinaři se radovali před pěti stovkami fanoušků z výhry 2:1 nad sousedním Baníkem Dubňany. „Bylo to derby, na které byli kluci nahecovaní. Už jsme výhru potřebovali, v kabině to bylo po zápase vidět,“ řekl mutěnický kouč Jaroslav Munzar.

Duel šestého kola B skupiny šesté ligy proti sobě postavil dvě vedlejší obce, které spolu hrály poslední soutěžní utkání naposledy před pětadvaceti lety. Tenkrát vyhrály Mutěnice 2:1 a stejným výsledkem porazily svého soka i v neděli. „Myslím, že to byl remízový zápas, ale byli jsme šťastnější a nakonec vyhráli,“ pravil spokojeně domácí stratég.

Ten byl po závěrečném hvizdu spokojený kromě zisku tří bodů i s parádní atmosférou. „Fanoušci byli vynikající. Musím poděkovat i fanouškům Dubňan, kteří fandili velice slušně, korektně, smekám před nimi,“ uvedl Munzar.

Na úvodní branku si diváci počkali až do dvaapadesáté minuty, kdy domácí poslal do vedení Marcel Čepil. Baník srovnal z pokutového kopu, který v pětašedesáté minutě proměnil Petr Šturma. „Myslím, že z nás měly Dubňany trochu respekt, první půlka tomu z obou dvou stran odpovídala. Až jsme se dostali do vedení, Dubňany začaly hrát,“ všiml si šéf mutěnické lavičky.

Rozhodující okamžik přinesla až druhá minuta nastavení, kdy sudí Tomáš Slanina odpískal pro Mutěnice pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Holešinský, který vinařům vystřelil tři body za výhru 2:1. „Dalibor Koštuřík nabíhal při protiútoku do vápna a byl soupeřem přistrčený. Bylo tam okolo dost hráčů, přesně jsem to neviděl, musím se na to podívat na videu, ale rozhodčí pískl penaltu,“ popsal Munzar klíčový moment.

Hostující kouč potvrdil správně odpískaný penaltový zákrok, výhrady měl však k předchozí situaci. „Ta penalta byla samozřejmě jasná, tam není o čem. Bohužel tomu předcházel faul na naší útočné polovině, který rozhodčí neodpískal z nepochopitelného důvodu snad vůči všem, kteří tam byli. Pak už to byla přesně taková akce, která vlastně rozhodne zápas,“ mrzelo dubňanského trenéra Tomáše Příkazského

V domácím táboře propukla velká euforie. Munzar navíc vypsal před derby do kabiny odměnu, když jeho svěřenci porazí Dubňany, v nichž Munzar bydlí. „Klukům jsem něco slíbil. Jak se všichni sejdeme na tréninku, nějaká oslava proběhne,“ pravil s úsměvem.

Vítězný gól Radima Holešinského z pokutového kopu. | Video: Michal Blažek

Naopak hosté, kteří sahali po třech bodech, odjeli s prázdnou. „Chtěli jsme vyhrát, bod jsme nechtěli. Ale opět byl náš největší problém v produktivitě. Za stavu 1:1 jsem se dostali do tlaku, třikrát jeli sami na gólmana, ale gól z toho nebyl. Trest vlastně musel přijít,“ podotkl Příkazský.

Porážka se hostům kousala těžko. „Bolí to hodně, protože si dovolím tvrdit s veškerou úctou k domácím, že nevyhrál lepší,“ netajil dubňanský kormidelník.

Podle něj rozhodl úvod druhého poločasu, který Baníku nevyšel. „Šli jsme do zápasu v roli papírového favorita, ale v derby se to maže. Kluci byli dobře nachystaní, v tom problém nevidím. Bohužel jsme nepochopitelně zaspali prvních deset minut druhé půlky a dostali laciný gól,“ zdůraznil Příkazský.

Dubňany jsou s osmi body šesté a v dalším kole v neděli od čtyř hodin odpoledne přivítají Veselí nad Moravou. Mutěnicím patří s šesti body osmé místo a v dalším kole se představí v sobotu od tří hodin odpoledne na hřišti rezervy Vyškova.