OHLASY: Mutěničtí fanoušci se těší na A třídu. Koštuřík si konec rozmyslel

Deset let hráli v řadě hráli krajský přebor, jedenáctý rok už nepřidají. Fotbalisty Mutěnic čekají po sestupu boje v I. A třídě. „Mrzí mě to, ale letos to nešlo uhrát,“ řekl mutěnický kapitán Dalibor Koštuřík.