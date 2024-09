Hostům se díky brance Čecha podařilo před poločasem srovnat. „Marek hraje v ohromné fazoně. Nastupuje už sice na vysokou školu a budeme se vídat jenom v pátky, ale fyzicky se udržuje a mentálně je perfektně nastavený. Je to tahový hráč, má ohromnou chuť do zápasu, góly mu tam prostě padají. Moc mu to přeju, protože si to ten kluk zaslouží,“ chválil Horák svého svěřence.

Čech po změně stran dokonal svým druhým gól obrat v utkání a zapsal už svou osmou branku v sezoně. Rohatecký kanonýr tak vládne tabulce střelců šesté ligy. „Má fazónu, je velice šikovný,“ ocenil dvougólového střelce i mutěnický kouč Jaroslav Munzar.

Vedení Slavoje však trvalo pouhé čtyři minuty. Mutěnicím vystřelil bod za remízu 2:2 Marek Mokruša. „Marek stál po odraženém balonu z rohového kopu na správném místě a prostřelil chumel hráčů. Díky němu jsme získali bod, ale mohli jsme i vyhrát, protože Radim Holešinský nastřelil deset minut před koncem tyčku,“ podotkl domácí kormidelník.

Ten byl však s bodem spokojený. „Remízu beru, byl to zápas nahoru dolů, oba týmy mohly vyhrát. Pro diváky to byl určitě zajímavý zápas,“ tvrdil Munzar.

Mutěnicím patří se sedmi body osmé místo, v dalším kole je čeká derby na hřišti Kyjova. Rohatec je s jedenácti body třetí a v sobotu se představí na hřišti Veselí nad Moravou.