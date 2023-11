Důležitá výhra. Nepovedenou podzimní část fotbalisté Mutěnic zakončili vítězstvím. V sobotním duelu patnáctého kola krajského přeboru vyhrál celek z Hodonínska na hřišti Bystrce 2:1. „Za tři body jsme moc rádi, určitě nám v tabulce pomohou,“ řekl mutěnický trenér Libor Snopek.

Fotbalisté Mutěnic (v rudém) vyhráli v Bystrci. | Foto: fotbalbystrc.cz

Vinaři, kteří poslední dvě kola prohráli, se ujali vedení krátce po změně stran zásluhou Lukáše Koplíka. „Měli jsme štěstí. Hrálo se na těžkém terénu, byl to spíš bojovný fotbal,“ podotkl lodivod, který se vrátil po odpykání téměř dvouměsíčního trestu na lavičku v minulém kole s Rousínovem.

Na rozdíl dvou branek za hosty zvýšil v osmasedmdesáté minutě Radim Holešinský. „Ukázalo se, že když budeme dřít a běhat, můžeme hrát i s hodně lepšími brněnskými celky,“ těšilo Snopka.

Ten se radoval ze zisku tří bodů i přesto, že Bystrc tři minuty před koncem snížila Ladislavem Hanslem na 1:2. „Dostali jsme hloupý gól, ale už nám docházely síly,“ všiml si kormidelník.

Mutěnice mohly odskočit svým soupeřům ze spodku tabulky, ale i Bosonohy překvapivě zvítězili 3:1 nad Ratíškovicemi. „Je to jenom o nás, když budeme hrát dobře, nemusíme sledovat ostatní týmy,“ tvrdil Snopek.

Vinařům patří se třinácti body čtrnáctá příčka, ale patnáctá Svratka i šestnáctá Lednice mají ještě zápas k dobru. Pod Búdama se v zimě musí připravit na záchranářskou misi. „Potřebujeme přivést jednoho až dva hráče a bude to fungovat. Do Lanžhota nám odešel Richard Svoboda, chybí i dlouhodobý marod Luboš Kupčík, to by zabolelo každý klub,“ vysvětlil kouč.

Pro něj je stěžejní, aby zůstal středopolař Václav Raisigl, který je zapůjčen ze třetiligového Hodonína. Jedenadvacetiletý odchovanec Dubňan odehrál na podzim v mutěnickém dresu třináct duelů, v nichž se třikrát prosadil. „Sám nevím jak to dopadne, ale byl bych velice rád, kdyby pokračoval. Je to pro nás velmi důležitý hráč. Kdybychom k němu přivedli dalšího záložníka a útočníka, neměl bych o nás strach,“ hlásil Snopek.

Jeho svěřenci měli po sobotním duelu ukončenou a nyní si užívají zaslouženého volna. Zimní přípravu pak odstartují v polovině ledna. „Máme naplánovaných devět přípravných zápasů i soustředění, už to máme skoro měsíc hotové,“ uzavřel šéf mutěnické lavičky.