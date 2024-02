Kdo přišel na sobotní přípravné utkání Mutěnic se slovenským celkem Šaštín-Stráže, ten se rozhodně nenudil. Diváci viděli zajímavou podívanou, která přinesla na fotbalové poměry netradičních dvanáct branek. Přestože vinaři ještě pár minut před koncem vedli, nakonec kousali porážku 5:7. „Z výsledku neděláme žádné závěry. Je to příprava, musí dostat prostor všichni hráči,“ řekl mutěnický trenér Jaroslav Munzar.

Fotbalisté Mutěnic (ve žlutém) podlehli Šaštínu. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Úvod zápasu diktovali domácí tempo utkání, přesto po první půli vedl Šaštín 3:0. „Sice jsme dostali branky po individuálních chybách, ale herně to bylo lepší než minulý týden,“ vzpomněl kouč remízu 1:1 s Dunajskou Lužnou.

Jedinou novou tváří v mutěnickém dresu byl středopolař Jindřich Nedvědický, který je v celku tradičního účastníka krajského přeboru na testech z Milotic. „Rozhodně by pro nás byl velkou posilou, myslím, že i jemu se tady líbí. S Miloticemi budeme o jeho příchodu určitě jednat,“ hlásil Munzar.

Zda v případě přestupu zaujme Nedvědický místo špílmachra po Václavu Raisiglovi, který se vrátil na zimní přípravu do třetiligového Hodonína, ještě není jasné. „Je to jedna z variant. Ale pokud by se nám povedlo získat znovu i Vaška, Jindra může hrát klidně na kraji zálohy,“ prozradil lodivod.

FK Mutěnice - Spartak ŠaštÍn-Stráže 5 : 7 (0 : 3)

Branky Mutěnic: Mokruša 3, Koplík, Petrucha.

Ten se drží klubové filozofie a mužstvo doplňuje mladými odchovanci. „Zapojujeme hlavně mladé dorostence, aby si zvykli na dospělí fotbal. Podle mě jim to dá hodně. S jejich přístupem i v tréninku jsem zatím hodně spokojený,“ netajil Munzar, jenž v prvním zápase poslal na hřiště čtyři dorostence, proti Šaštínu se pak představili další tři.

Mutěnice v sobotu čeká dosud nejtěžší soupeř v zimní přípravě. Od jedenácti hodin na domácí umělé trávě nastoupí proti divizní Břeclavi. „To bude těžší prověrka, ale opět dostanou velký prostor dorostenci. Lukáš Koplík a Dalibor Koštuřík jedou na hory, bude na to mladých,“ dodal stratég.