Nepovedený podzim. Čtrnáctá příčka s pouhým pětibodovým náskokem na poslední Lednici nenechává fotbalové Mutěnice klidné. Vedení klubu po zhodnocení podzimní části odvolalo trenéra Libora Snopka. „Podzim nebyl podle našich představ. Máme pouze tři výhry a vysoké domácí porážky s Ratíškovicemi nebo Kuřimí byly katastrofální,“ řekl mutěnický předseda Petr Blaha.

Libora Snopka (vpravo) nahradil na lavičce Mutěnic Jaroslav Munzar (vlevo). | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Snopek, který v září loňského roku vystřídal na lavičce vinařů Marcela Houšku, vydržel v klubu čtrnáct měsíců. „Domluvili jsme se, že půjdeme jinou cestou. Trenéru Snopkovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě,“ pravil funkcionář.

Do funkce hlavního trenéra vedení povýšilo dosavadního asistenta a trenéra dorostu Jaroslava Munzara. „Už na podzim zaskakoval na lavičce, když si trenér Snopek odpykával trest za vyloučení. Viděli jsme, že je schopný zápasy zvládnout,“ netajil Blaha.

Ten věří, že Munzar zvládne do mužstva zapojit šikovné odchovance z dorostu. „Jara udělal s dorostem velký kus práce. Doufám, že díky němu bude zapojení dorostenců do áčka snazší. Ale není to jen na trenérovi, musí chtít hlavně kluci,“ zdůraznil.

Munzar byl po odvolání Snopka kandidátem číslo jedna. „S nikým jiným jsme nejednali. Nemyslím si, že všechno je jenom trenérem. Trápila nás i nižší účast na trénincích, v tomto to měl trenér těžké,“ uznal Blaha.

Mutěnice zaskočily Bystrc. Vítězství trefili Koplík s Holešinským

Mutěnický dorost, který je po podzimu v C skupině I. třídy dorostu na třetím místě, povýšení Munzara nezasáhne. „Už na podzim se s Jarou u dorostu střídal bývalý brankář Jaroslav Šupa, který se vrátil do Mutěnice. Prolínání bude pokračovat dál, navíc bude dorost jedenkrát týdně trénovat s áčkem. Minimálně jarní část takto zvládneme,“ hlásil šéf klubu.

Pro úspěšnou záchranu krajského přeboru je pro Mutěnice stěžejní udržet stávající kádr. „Otazník visí nad Vaškem Raisiglem, který byl u nás na hostování z Hodonína. Absolutně naplnil naše očekávání, stal se klíčovým hráčem. I když se nejspíš vrátí na přípravu do Hodonína, chceme, aby u nás pokračoval,“ přál si Blaha.

Mistři Evropy 1976 se sešli u vína ve Velkých Bílovicích. Blahopřáli Panenkovi

Příchod nových posil v zimní pauze je spíš nereálný. „Nějaké tipy máme, ale byť je zimní přestupové období dlouhé, bohužel moc možností neskýtá. Málokterý klub bude ochotný své hráče uvolnit,“ podotkl šéf klubu.