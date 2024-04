Už před dvěma týdny na půdě Karviné se v nastaveném čase dostal do zakončení, hlavičkou…

Ten poslal od první minuty do zápasu jara i uzdravené marody Davida Šimánka s Adamem Mokrušou, kteří dlouho nehráli. „Vycházíme z dobré defenzivy, navíc jsme udělali po minulém zápasu pár změn, někteří hráči se obětovali pro mančaft a nastoupili s lehkým zraněním. Před zápasem nám vypadli ze sestavy Marek Knoflíček a Patrik Bohun, proto nám pomohl i Petr Kyněra, kterému moc děkuju,“ uvedl domácí lodivod.

A právě uzdravený kanonýr Šimánek otevřel v devětatřicáté minutě skóre utkání. Kyjov mohl po změně stran odpovědět, ale nejlepší ofenziva soutěže se prosadit nedokázala. „V každém zápase si vypracujeme řadu šancí, tentokrát jsme měli čtyři, ale ani jeden gól z toho nebyl. S takovým soupeřem to bolí, v Šardicích musíte šance proměnit, jestli chcete být úspěšní,“ tvrdil kyjovský trenér Darek Opatřil.

Karel Tomek hodnotí duel v Šardicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

Zatímco jeho svěřencům se v koncovce nedařilo, domácí poslal v šestasedmdesáté minutě do dvougólového vedení po nešťastném vlastním gólu Roman Hála. O tři minuty později pečetil výhru 3:0 útočník Stanislav Čížek. „Podali jsme paradoxně lepší výkon než v podzimním zápase se Šardicemi, který jsme tenkrát vyhráli. Ale soupeř vyhrál zaslouženě, protože jsme nevyužili své šance,“ zdůraznil hostující stratég.

Spokojenější tak byli po závěrečném hvizdu domácí. „Zápas jsme jednoznačně zvládli, vítězství bylo zasloužené,“ tvrdil Šerfözö.

Podle něj byl hrdinou zápasu domácí stoper Tomáš Novotný. „Vyzdvihl bych jeho výkon, na hřišti neměl absolutně žádnou konkurenci,“ podotkl šéf šardické lavičky.

Futsalista zkolaboval při rozcvičce. Zápas mezi Helasem a Chrudimí byl odložen

Šlágr kola přilákal na tribunu pět stovek diváků. „Očekával jsem to. Měl jsem od známých signály, že přijde dost lidí,“ netajil Šerfözö.

Jeho celek se tak vrátil do boje o postup, z druhého místa ztrácí na první Kyjov pouhý bod. „Vypadá to, že nás čeká drama až do konce,“ nadhodil Opatřil.

Kyjov se i přesto soustředí pouze na sebe. „Vnímali jsem, že Šardice minule prohrály, ale nic to neřeší. Přijeli jsme sem uhrát dobrý výsledek, chceme vyhrát každý zápas,“ hlásil hostující kormidelník.

Stanislav Čížek hodnotí duel s Kyjovem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho svěřence čeká v příštím kole domácí duel s Velkými Bílovicemi, Šardice se představí na hřišti Velkých Němčic.