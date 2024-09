Smazali rozdíl dvou tříd. Fotbalisté Šardic si ve středečním duelu prvního kola krajského poháru vyšlápli na favorizovaný Krumvíř. Soupeře, který hraje o dvě soutěže výš, doma porazili 3:1. „Vyřadili jsme z poháru už druhého soupeře z páté ligy, to ukazuje, že nehrajeme na náhodu,“ hodnotil výhru šardický kouč Ivan Šerfözö.

Jeho svěřenci v předkole porazili Ratíškovice, nyní z poháru vyřadili další mužstvo z páté ligy. „Narazili jsme zatím na nejsilnějšího soupeře, což dokazuje i postavení Krumvíře v horních patrech páté ligy. Ale kluci k tomu zápasu přistoupili zodpovědně, přestože nastoupili hráči širšího kádru, úlohy se zhostili velmi dobře,“ pravil spokojeně domácí lodivod.

Jeho mužstvo poslal do vedení v sedmadvacáté minutě Lukáš Konečný. „Musím ho vyzdvihnout, zápasu mu opravdu vyšel. Už v Kosticích, kdy naskočil z lavičky, jsme vyhráli po jeho akci,“ podotkl Šerfözö.

Přestože po změně stran srovnal David Michna, Tomáš Novotný vrátil v pětašedesáté minutě Šardicím vedení. Vítěznou pojistku pak přidal minutu před koncem František Lamáček, který zvýšil na konečných 3:1. „Hráli jsme přesně podle našich představ, kromě laciného gólu jsme nedělali chyby,“ tvrdil šéf šardické lavičky.

Opačné pocity měl po závěrečném hvizdu jeho protějšek. „Musím být kritický, protože jsme prohráli se soupeřem, který hraje o dvě soutěže níž. I když musím říct, že Šardice jsou velice kvalitní mančaft, není to tým odpovídající B třídě,“ zdůraznil krumvířský trenér Lukáš Buchta.

Tomu se nelíbilo nasazení jeho svěřenců. „Nelíbí se mi, jak jsme k tomu zápasu přistoupili, hlavně opory týmu. Bylo to vlažné, kluci spíš přišli zápas jenom odehrát proti nadšeně hrajícím domácím. V tom byl diametrální rozdíl,“ netajil hostující stratég.

Porážka v Šardicích podle něj poukázala i na kvalitativně úzký kádr. „Vyzkoušeli jsme kluky, kteří jsou v širší rotaci, nebo nedostávají tolik příležitostí. Trošku nám to nastavilo zrcadlo, že kádr máme kvalitativně úzký. Kluci, kteří včera dostali šanci, na sobě musí pořádně máknout,“ uvedl Buchta.

Přestože chtěl v poháru postoupit co nejdál, z vyřazení vědu nedělá. „Chtěli jsme to zvládnout, bylo to derby, ale čekají nás důležité zápasy v páté lize, na které se musíme dobře připravit,“ dodal.

Šardice se tak dostaly do nejlepší osmičky krajského poháru, kde figurují už jako jediný zástupce z Hodonínska a Břeclavska.