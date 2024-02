Zajímavá konfrontace. Fotbalisté Velkých Pavlovic ve středu večer místo tréninkové jednotky vyzvali aspiranta na postup z I. B třídy Šardice. Přestože celek z Hodonínska po brance Adama Mokruši vedl, Slavoj dvěma góly otočil utkání a radoval se z výhry 2:1. „Vyhráli jsme, ale nehodnotí se mi to dobře. Utkání bylo zbytečně vyhrocené, nemělo parametry, které si představuju. Musíme s tím začít něco dělat,“ zhodnotil výhru velkopavlovický trenér Marcel Houška.

Marcel Houška hodnotí duel se Šardicemi. | Video: Kryštof Neduchal

Ten prověřil především fotbalisty, kteří se vrátili po delším zranění. „Nastoupili staronoví hráči, kteří dlouhou dobu nehráli, Bulíček, Havránek či Havlík,“ jmenoval kouč navrátilce.

Dres Slavoje oblékl i Marek Kovařík, který se po podzimním hostování ve Velkých Pavlovicích hlásil na startu zimní přípravy v mateřském celku MSK Břeclav. „Máme zájem, aby se k nám vrátil,“ potvrdil Houška.

Velké Pavlovice přišly o dva hráče. Houška spoléhá na uzdravené marody

TJ Slavoj Velké Pavlovice – FK Šardice 2:1

Branky: Vráblic (pen.), Malhocký - Mokruša.

Zkušeného lodivoda mrzel nervózní závěr duelu. „Přípravné utkání někdy jsou vyhrocené, přestože se všichni známe, nikdo nikomu nechce ublížit. Ale určitě to není nic, co by měli diváci vidět,“ tvrdil.

Jeho protějšek se k němu přidal. „Bylo to tvrdé, ale hráči obou týmů chtěli vyhrát,“ pravil šardický kormidelník Ivan Šerfözö.

Podle jeho slov nabídlo utkání zajímavou podívanou. „Byl to dobrý zápas, měl velmi dobrou kvalitu z obou stran. Soupeř dal o gól víc a vyhrál, ale neděláme z toho žádnou vědu,“ podotkl.

Mustafa míří do Břeclavi: V MSK je to dost podobné Lanžhotu

Favoritovi C skupiny I. B třídy chyběli Martin Vaverka s Patrikem Šenfelderem, kteří zatím nezahájili přípravu. Teploty nepustily do hry Františka Lamáčka a staronovou posilu Patrika Bohuna. „Vrátil se k nám z Ratíškovic,“ netajil Šerfözö.

Ivan Šerfözö hodnotí duel s Velkými Pavlovicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Šardickou kabinu naopak opustili Jakub Kaňovský s gólmanem Ondřejem Petrášem. „Kaňovský skončil a Petráš se vrátil po vypršení hostování do Krumvíře,“ vysvětlil.

Pro jarní část nebudou k dispozici ani Filip Šůrek s Josefem Foltýnem, kteří přerušili aktivní kariéru.