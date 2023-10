Zápas podzimu. Šlágr jedenáctého kola C skupiny I. B třídy proti sobě postavil dva favority na postup. Zatímco Tvrdonicím utkání vůbec nevyšlo, když se jim zranili už v první půli tři hráči včetně gólmana, domácí Šardice využily dva ze tří nabídnutých pokutových kopů a vyhrály 2:0. „Nebudeme se na nic vymlouvat, všechny tři penalty byly správně odpískané,“ řekl asistent tvrdonického trenéra Miroslav Štěpník.

Fotbalisté Šardic (v bílém) porazili Tvrdonice 2:0. | Video: Kryštof Neduchal

Celek z Břeclavska musel v úvodních čtyřiceti minutách hned třikrát střídat kvůli zranění. „Věděli jsme, že zápas hodně napoví směrem k postupu. Bohužel už minulý týden se nám zranili někteří hráči a pokračovalo to i v Šardicích,“ mrzelo hostujícího asistenta.

Ten nečekaně v osmatřicáté minutě navlékl rukavice a vystřídal zraněného gólmana. „Stál jsem v bráně poprvé v kariéře,“ usmál se Štěpník.

Tvrdonická jednička Michal Hübl se zranil při zákroku, díky kterému vychytal pokutový kop domácího Patrika Šenfeldera. „Penalty trénujeme, určení byli čtyři hráči. Vzal si to nejmladší, protože si věřil. Vyčítat mu nic nebudu,“ neskrýval šardický kouč Ivan Šerfözö.

OBRAZEM: Svoboda zachránil Lanžhotu bod v závěru. Byl to chaos, přiznal Hílek

Po změně stran dostaly domácí výhodu dalších dvou penalt, které s přehledem proměnil kanonýr David Šimánek. „Chtěli jsme výsledek ve druhé půli ubránit, ale dostali jsme branky z penalty a bylo po zápase,“ uznal Štěpník.

Šardice si následně vedení zkušeně pohlídaly. „Měli jsme rozhodnout daleko dřív, šance jsme na to měli, Staňa Čížek šel sám na gólmana. Každopádně tři body zůstaly zaslouženě doma,“ tvrdil Šerfözö.

Ten chválil své svěřence za splnění předzápasového plánu. „Byla to spíš taktická bitva, nikdo nechtěl udělat chybu. Hráči dodrželi naši taktiku, soupeře jsme do ničeho nepustili a rozhodli z pokutových kopů. I když si myslím, že utkání ovlivnila první neproměněná penalta. Kdybychom ji dali, určitě by se hráči zklidnili a utkání by se vyvíjelo jinak,“ tušil.

Zkušeného stratéga naopak nepotěšil stoper Tomáš Novotný, který uviděl v poslední minutě druhou žlutou kartu. „Mrzí mě, že dostaneme v poslední vteřině červenou kartu. Je to o disciplíně hráčů, to už nejsem schopný ovlivnit. Hráči si to musí v hlavě uspořádat,“ netajil Šerfözö.

Radek Benešovský hodnotí duel s Tvrdonicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Zatímco bitvu o první místo v Kyjově jeho svěřenci na konci září nezvládli, reparát s Tvrdonicemi jim vyšel. Šardice tak díky lepšímu skóre vedou soutěž právě před Kyjovem. „Z utkání v Kyjově jsme se poučili. Zatímco tam byl náš tlak neplodný, nyní jsme byli odvážnější a dostávali jsme se víc do šestnáctky. Z toho pramenily tři pokutové kopy,“ podotkl lodivod.

Naopak Tvrdonice po porážce ztrácí ze třetího místa na vedoucí dvojici tři body, navíc tým se potýká se spoustou absencí. „Limitují nás zranění a chybí i potrestaní hráči. Někteří kluci nastoupili se sebezapřením, na pomoc přišel i kamarád, který už nehrává. Teď je to špatné, celé se nám to rozpadlo,“ pravil Štěpník.

David Rebenda hodnotí duel se Šardicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Sokol v dalším kole přivítá v sobotu od tří hodin odpoledne na domácím hřišti Velké Bílovice, Šardice se o den později rovněž od tří hodin odpoledne představí ve Strážnici.