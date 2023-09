Nový ročník okresního přeboru zastihl Čadu ve skvělé formě. Ve vlkošském dresu stihl ve čtyřech odehraných duelech nasázet pět branek, k tomu pomáhal s trénováním mužstva. „Když skončil taťka jako trenér, vzal to po něm Robin Valenta, který zrovna skončil s trénováním mládeže v Ratíškovicích. Ale když nestíhal kvůli práci tréninky, vzal jsem to za něj,“ přiznal bývalý kapitán Vlkoše.

Ten v rozběhlé sezoně nakonec neodolal vábení ambiciózního celku z I. A třídy. „Na začátku září se mi ozval Kuba Rezek, zda mám zájem o angažmá v Rohatci. Chtěl jsem to probral se spoluhráči ve Vlkoši, protože jsme měli v plánu postup,“ vzpomněl Čada.

Situaci však vyřešila vysoká prohra 0:6 na hřišti Dambořic, kterou Vlkoš utrpěl v šestém kole. „Jednalo se už o druhou prohru na začátku sezony, která nám případný postup zkomplikovala. Proto jsem se rozhodl, že nabídku Rohatce přijmu,“ vysvětlila posila Slavoje.

Bývalého hráče Šardic, Hodonína, Vracova, Kyjova či Vacenovic přivítalo v nové kabině několik známých tváří. „Nejdu úplně do neznámého prostředí. S Michalem Konečným jsem hrál v mládežnických kategoriích za Šardice, Maru Herzána jsem potkal v Kyjově a znám i Filipa Vandu z kyjovské halovky,“ jmenoval Čada kamarády.

Čerstvá posila Slavoje si nové angažmá zatím chválí. „V Rohatci jsem byl v létě hrát přátelák za Milotice, které jsem taky řešil. Tehdy jsem viděl krásné dvě hřiště, umělou trávu, osvětlení, nové kabiny. Hned mi bylo jasné, že se tam něco děje. Jde vidět, že klub má nejvyšší ambice,“ netajil.

Toho zaujala i tréninková morálka Rohatce. „Po čtyřech letech jsem si zase konečně zatrénoval, trenér má výborně nachystané tréninky. Trénujeme třikrát týdně a odsýpá to,“ podotkl fotbalista.

V nedělním utkání proti Veselí nad Moravou si Čada odbyl i premiéru v novém dresu. „Do I. A třídy jsem se vrátil po čtyřech letech, které jsem strávil v okresních soutěžích, tam je to lážo plážo. Neměl jsem obavy po fotbalové stránce, ale trošku jsem se obával o fyzičku. Nastoupil jsem do druhé půlka a zvládl to, dostal jsem se do dvou šancí. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ zhodnotil.

Kde vidí svůj celek na konci sezony? „Přál bych si, abychom byli co nejvýš, ale samozřejmě tam jsou Kozojídky a Hroznová Lhota. Myslím, že první pětka by měla v pohodě klapnout, když se nám uzdraví zranění hráči,“ dodal Čada.