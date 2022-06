Fotbalová sezona ve finiši: O titul se bojuje v A třídě, o záchranu v B třídě

Poprvé od roku 2019 krajské fotbalové soutěže dospějí do svého finiše, aniž by kvůli pandemii koronaviru musely předčasně končit. Ve spoustě soutěží už je o šampionovi kolo nebo v případě krajského přeboru dvě kola před koncem jasno, někde se ale bude bojovat o titul či o holé přežití až do poslední minuty sezony. Deník Rovnost se podíval, o co o závěrečném víkendu sezony půjde.

Králi letošního ročníku nejvyšší krajské soutěži se stali fotbalisté Bohunic. | Foto: Petr Ryp