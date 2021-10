Zároveň ale nehodlá v této sezoně bojovat o záchranu. „Nerad bych se pohyboval tak ve spodku tabulky. Uvidíme, jak bude vypadat podzim a jaký bodový polštář si vytvoříme a jak se nám bude dařit. V zimě případně nevylučují příchod posil, pokud to bude třeba,“ doplnil Houška.

Jeho svěřenci vstřelili v úvodních devíti kolech pouhých devět branek a společně s Krumvířem jsou nejméně produktivní celky soutěže. „Samozřejmě na tom pracujeme, máme speciální střelecké tréninky. Snažíme se to nějakým způsobem zlomit. Trápí to nejen mě, ale všechny,“ poznamenal mutěnický kormidelník.

V létě dalo klubu sbohem několik klíčových hráčů. „Opustilo nás šest kluků, byla tu velká fluktuace. Šanci dostávají mladí hráči, kteří na takovou minutáž nejsou zvyklí. Přišli z dorostu nebo z B třídy. Takovouto úrovní jsou zkrátka trošku nepolíbení. Chybí nám zkušenosti, ale věřím, že se do toho dostaneme. Zatím jde soutěž podle očekávání, znám její kvalitu, očekával jsem, že se mladí budou potřebovat vyhrát,“ zmínil Houška.

Fotbalistům Mutěnic vstup do nového ročníku nevyšel. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

