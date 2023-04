„Vážím si toho hodně. Jsem rád, že jsem v Rakousku touhle dosaženou metou zanechal vizitku. Až jednou budu vzpomínat, s účtem přes sto vstřelených branek to bude příjemnější,“ ví dobře devětadvacetiletý rodák z Lipova, který u jižních sousedů působí od léta 2016. Po letošní sezoně se ale kvůli práci a rodině vrací zpátky na Moravu.

Gratulací přišlo hodně? Jaké byly reakce spoluhráčů, fanoušků?

Já o tom v kabině moc nemluvil, takže se to někdo dozvěděl až z článku v rakouských novinách. Reakce byli přívětivé a samozřejmě mě to bude něco stát. (smích)

Asi není náhoda, že jste jubilejní stý gól vstřelil týmu Gänserndorf-Süd, že?

Je to tak. V Matzenu jsem od roku 2016 a v té sezoně jsem Gänserndorfu-Süd vstřelil dva góly. O rok později jsem zaznamenal hattrick, v roce 2018 jsem dokonce skóroval čtyřikrát. Celkem jsem mu dal 22 branek, což je více než pětina všech gólů. (úsměv)

Je střílení gólů v Rakousku jednodušší?

Se střílením gólů jsem neměl problém od první sezony. Kvalitu soupeřů bych hodnotil stejně, jako tady v 1.A třídě. V Rakousku se ale hraje trošku jiný styl fotbalu, více silový a soubojový.

Bylo období, kdy se vám nedařilo a střelecky jste se trápil?

Delší období bez vstřeleného gólu si nepamatuji nebo jsem na něj rychle zapomněl.(úsměv) Někdy se stane, že máte "den blbec" a v zápase vám to tam nechce padnout, ale z dlouhodobého hlediska se dá říct, že góly střílím pravidelně.

Hrajete s Matsenem o postup?

Nyní se pohybujeme na třetí pozici. Ambice na postup úplně nemáme, každý rok se pohybujeme v první čtyřce. Několikrát nám první místo uniklo o pár bodů.

Zouhar vstřelil čtvrtý hattrick: V Žarošicích restartujeme fotbal, ale šlape to

Kolik Čechů s vámi v Matzenu je?

Z Česka spolu jezdíme čtyři kluci. Já, Radek Polách, Pavel Velecký a Milan Orlovský. Milan před pár lety ukončil hráčskou kariéru a trénuje nás. Jezdíme na všechny tréninky plus zápas. V Matzenu máme díky Milanovi a Pavlovi nadstandardní vztahy. Ti tam jezdí už patnáct let. Hlavně díky nim jsem měl příchod do klubu o hodně jednoduší a za to jim děkuji.

Jak moc vás štve, že jsi kvůli pandemii koronaviru přišel o další góly, spoustu zápasů, část kariéry?

Covid byl nepříjemný po všech stránkách. To, že jsem přišel o góly, mě netrápí. Nejhorší po sportovní stránce bylo, že jsme nehráli vůbec. Během covidu jsem si ale našel oblibu v dálkovém běhu. Dokonce jsem se po zúčastnil ultramaratonu na sto kilometrů.

Návrat do Česka ve hře není?

Návrat zvažuji a už teď můžu říct, že tohle je moje poslední sezona v Rakousku. Vzhledem k mé rodině a časové náročnosti dojíždění. Samozřejmě budu ještě pokračovat v některém českém klubu a těším se na novou motivaci.

Určitě se ozve Lipov s Veselím nad Moravou, kde jste působil. Sledujete bývalé kluby?

Samozřejmě, přehled mám. Pravidelně sleduji výsledky a občas se zajdu i podívat. Hodně mě bavil například televizní duel Hroznová Lhota – Vnorovy. Nejvíce jsem v kontaktu s kluky z Lipova, v zimě s nimi chodím do haly. Ty se bohužel tuto sezonu trápí s úzkým kádrem a jsou až na spodku tabulky. Taky napjatě sleduji Veselí nad Moravou, kde jsem dříve hrával, a Velkou nad Veličkou, kde aktuálně bydlím. Oba týmy se taktéž nachází na spodku tabulky.

Pracujete v Česku, nebo v Rakousku? Zvládáte skloubit zaměstnání s fotbalem?

Pracuji v Uherském Ostrohu na pozici vedoucí konstrukce a realizace zakázek. Vzhledem k mé profesi se to skloubit dá, ale i tak to je všechno časově náročné. Když máme trénink, z práce jedu přímo a domů přijedu až v jedenáct večer.

Fotbalista Lukáš Kučera nastřílel v dresu Matzenu sto branek.Zdroj: se svolením Lukáše Kučery