Oficiálně již vedení oznámilo příchod Ondřeje Přichystala ze Sparty Brno. „Sledovali jsme jej delší dobu. Hledáme hráče do vzdálenosti dvaceti kilometrů od Krumvíře, což Ondra splňuje. Byli jsme s ním v kontaktu již dřív, ale domluvili jsme se až teď. Je to typický útočník, který dává dlouhodobě spoustu branek. Počítám s tím, že se na hrotu budou doplňovat s naším nejlepším střelcem Tomášem Ondrouškem,“ přiblížil krumvířský kouč novou posilu.

S dalšími třemi hráči je vedení klubu v kontaktu, ale jednání ještě nejsou u konce. „Konkrétní jména nechci prozrazovat. Řešíme dva hráče z okolí a jednoho, který se vrací z angažmá v Rakousku. Samozřejmě myslíme i na budoucnost, proto bychom rádi přivedli i mladé perspektivní hráče, kteří rozšíří kádr a postupně se zabudují do sestavy,“ vysvětlil Škrabko.

Letní přípravu už s mužstvem neabsolvují Jan Mokrý, jenž se z rodinných důvodů vrací do Uhřic, a Vítězslav Charvát, který ukončil kariéru. „Kromě těchto dvou hráčů zůstane loňský kádr pohromadě. S žádným dalším odchodem už nepočítáme,“ řekl zkušený trenér.

Přestože v loňské sezoně naplnil Krumvíř očekávání a skončil v polovině tabulky, kouč by rád viděl své mužstvo o několik příček výš. „Sezonu ovlivnil především špatný vstup do podzimní části. Po osmi kolech jsme měli pouze tři body a dostali jsme se do problémů. Rázem jsme hráli o záchranu a navíc s hodně úzkým kádrem,“ netajil Škrabko.

Zimní přestávka jeho svěřencům prospěla a jarní část přinesla výsledkové zlepšení. „Zlomilo se to a odehráli jsme spoustu dobrých utkání. Třeba výhra 1:0 na hřišti druhé Kuřimi byla pro všechny velkým překvapením. Ale nebylo to jen o náhodě, v utkání jsme byli opravdu lepší. Díky bodům z jarní části jsme se dostali do středu tabulky a hráli víceméně v klidu,“ dodal krumvířský lodivod.

První trénink letní přípravy čeká krumvířské fotbalisty 12. července. Poté mají domluvená přípravná utkání s dorostem Zbrojovky Brno, Dubňany a Veselím nad Moravou.